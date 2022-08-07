MIRROR演唱會｜張梓峯已出院　KOL呂校長：搬到可靜心修養的地方

MIRROR紅館演唱會第四場（28/7）發生眼中以外，一塊巨型屏幕突然從高處墜落，導致兩名舞者受傷送院。阿Mo李啟言情況嚴重，其父親於今日發出代禱文透露兒子已清醒，能簡單與外界溝通。而教育界KOL呂校長今早在Facebook專頁透露另一舞者張梓峯（阿峯）已出院，並搬到一處可靜心修養的地方暫住。

MIRROR演唱會︱阿Mo父代禱信透露新情況：已清醒能簡單與外界溝通

張梓峯在MIRROR演唱會中的舞台意外中受傷，壓傷了盆骨及大髀內外側。（IG圖片）

教育界KOL呂詩慧（呂校長）日前（2日）在Facebook專頁「夠薑子呂校長｜貓貓校監」上載影片講述阿峯的傷勢，指出他並不是外界指的「輕傷出院」，而是「轉院繼續留醫」。相隔5日再透露阿峯的最新情況：「傷者張梓峯已出院 並搬到一處可靜心修養的地方暫住。傳媒朋友辛苦了，無需在醫院或他以往的住所守候。希望大家繼續為這次意外受傷的人禱告和集氣。」

教育界KOL呂校長透露張梓峯最新情況。（FACEBOOK圖片）

另外，張梓峯於今日凌晨時分亦在Instagram上載了與其他MIRROR演唱會舞蹈員的合照，並留言寫道：「6-8-2022原本最後一場 我只系想講 我地24個齊齊整整一齊再上舞台 因為大家好，我地系Rorrmi #mirrororrmiweare」而AK及Frankie亦有在帖文留言支持。

AK及Frankie亦有在帖文留言支持。（IG圖片）

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