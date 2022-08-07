MIRROR演唱會︱阿Mo父代禱信透露新情況：已清醒能簡單與外界溝通

MIRROR紅館演唱會發生嚴重意外，於第四場的表演期間，突然跌下4米乘4米巨型屏幕，重擊2名舞蹈員震驚各界。正在螢幕下跳舞的李啟言（阿Mo）首當其衝身受重傷，正於伊利沙伯醫院深切治療部留醫。阿Mo先後接受過兩次大手術，其牧師父親與母親特地從多倫多返港探望兒子。

大家繼續為阿Mo打氣！（IG圖片）

阿Mo父親透露兒子已清醒，能簡單與外界溝通。（IG圖片）

阿Mo父母今日（7日）完成隔離後發出返港後第二封代禱信，資深親子及家庭教育工作者羅乃萱亦有轉發，內容透露阿Mo已清醒過來，能簡單與外界溝通：「轉發：請大家繼續為李牧師一家禱告 李盛林牧師// 啟言代禱信 2（20220807） （歡迎轉發，祈禱記念）

請為以下事情禱告及感謝神：

1. 啟言現在是清醒過來，能簡單與外界溝通。往後更需要大家的禱告，鼓勵和同行，祈盼他身心靈在神的恩典下，可以有機會盡快復元，與各人會面，盡可能重踏舞台。

2. 感謝有好的醫護團隊專業醫治和照顧，讓啟言在危難中得見曙光。

3. 感謝全港市民及世界各地朋友為啟言祈禱及送上祝福。

4. 感謝有關部門在過去一星期檢疫期間申請恩恤探訪時的協調。

5. 盼香港政府成立的「跨部門工作小組」在調查後能有建設性的提議，以保障將來表演者的安全。

6. 為我們家人在這突如其來，巨大的衝擊中能有足夠的時間和空間平伏情緒，專注啟言的治療。

7. 繼續為在是次演唱會中受傷的另兩位舞者，阿峯及 Zisac , 並在此事件中受身心靈影響的人士祈禱，盼能早日盡快恢復正常生活！

8. 感謝連日來關心守候的傳媒朋友，發揮新聞專業精神。願他們身心靈都平安。」

阿Mo父代禱信曝光。（羅乃萱Facebook）

MIRROR演唱會︱阿Mo仍然昏迷深切治療部留醫 父母首度開腔回應