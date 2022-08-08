試當真《校花校草2022》30強　浸大Shadow同教大Angelina人氣最高

創作平台試當真聯同叱咤903商業二台、JFFT及Yes!，啟動停辦已久的《校花校草2022：從現在發掘未來》，以發掘更多有潛質的新人入行，而經過一輪面試挑選，上月底最終選出51位校花校草入圍參選，並在大會安排下，齊齊以校服風拍攝官方照，感覺Sharp醒。日前51名參賽者率先經由「Fo毛」（NTR持有人）投票，選出15男15女晉級30強，今日8月8日公佈30強入圍者外，第二輪20強投票亦在社交媒體Instagram正式開放給全香港市民。而打從首輪投票直至總決賽，賽制不設大會評判，參賽者入圍與否100%取決觀眾心水，務求最終跑出的校花校草全由觀眾一人一票話事。



100%觀眾IG投票。（網上圖片）

試當真認為要成為明星，必須從小培訓琢磨、累積不同演出經驗以走向專業，所以30位校花校草參賽者中年齡最小的只有14歲，分別是許雅媛（Janice）及劉皓嵐（皓嵐）。年紀輕輕的皓嵐更是30強當中的「演出擔當」，曾參演《狂舞派3》的拍攝，有著電影、廣告等幕前經驗。

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「運動擔當」方面，分別有香港五人足球U17代表隊成員滕毅康（康）、前花式單車港隊成員陳諾弘（Gordon），以及楊雅文（泰妹），曾贏得2019第20屆全港公開夜光龍錦標賽亞軍。「成績擔當」上的參賽者，有就讀香港中文大學法律系的21歲廖文蔚（Natalie）、香港科技大學工商管理學系的19歲王耀宏（Ivan）、香港大學英文教育學系的19歲陳欣欣（Abbie）等，此外還有家人是孟加拉人、自己則是香港土生土長，就讀城市大學金融系、自幼睇港劇港產片成長，夢想就是加入娛樂圈，19歲的法拉比（阿 Bi）。

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一眾校花校草候選人絕對具備成為專業藝人的潛質，只待一個被琢磨發掘機會！試當真將肩負讓參賽者發光發亮的責任，進入第二輪後，30位校花校草會進行直播考驗，接受全民投票選出20強。入圍的20位校花校草，繼而將參與一連兩個月試當真、叱咤903商業二台、JFFT以及其他平台的節目與演出；同步試當真更會請來資深導演、影壇中流砥柱、著名音樂人、舞台劇演員等，全方位教導與分享，讓20位校花校草必有所得，再按各人喜好各展所長，而最終脫穎而出的校花校草，將簽約成為試當真藝人，並度身訂造名師團隊培訓計劃，準備好再正式出道，以耀眼又具實力的姿態在歌、影、視穩步發展。