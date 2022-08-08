試當真｜陳苡臻幫校花校草打氣　陳穎欣Yanny憶入行時曾被鬧到喊

由游學修、許賢、蘇致豪創辦的YouTube頻道「試當真」自2020年開播訂閱量已達40多萬，近年亦相繼有新搞作，開賣NFT系列之後籌辦了屬於他們的20場舞台劇《一個舞台上不能接受的吻》，最近亦開展了一個標榜真正全民投票的「校花校草2022」選秀節目。



「校花校草2022」選舉拍攝硬照當日，陳苡臻（Jessica）和陳穎欣（Yanny）到場探班。（林迅景攝）

日前（31/7）試當真的「校花校草2022」選舉正式開始，50名經由推薦的學生齊集於攝影棚內拍攝硬照，《01娛樂》到場直擊時兩位「試當真」女神陳苡臻（Jessica）和陳穎欣（Yanny）也到場探班視察，還與幾位學生聊天互動，充滿了青春活力。

從旁（扮）指導，好歡樂。（林迅景攝）

「巡視」了一輪後，Jessica和Yanny接受《香港01》訪問，Jessica表示參賽參賽的學生都十分年輕，說：「我哋可以行埋一邊先。」Yanny接着說：「好多都好靚仔靚女，佢哋未入娛樂圈底下都有星味，識得發光。」Jessica也補充說，覺得參賽學生都好清新，說：「就好似我哋咁，以前都經過呢個好『清新』嘅階段，好green，我而家諗返點解我細個時候冇呢啲比賽可以參加。雖然冇機會，但係我想試。」

陳穎欣（Yanny）話諗起初初入行嘅時候。（林迅景攝）

Yanny回憶10年前的時候，她說自己第一次拍攝宣傳照曾被鬧到喊，說：「因為5個女仔一齊影相，我係勁內向，一齊影相嘅時候大家都出盡力，雖然我都出盡力，但係仍然俾人話：『Yanny差你咋喎，差你一個。』因為大家都等收工，嗰時我忍唔住想喊但係喊咗又要補妝，嗰個情緒呢，所以我就諗起呢一幕。」

陳苡臻（Jessica）稱一位13歲小妹妹令她想起自己的補習學生。（林迅景攝）

談到心水人選，Jessica和Yanny都異口同聲表示會選「浩南」，Jessica亦說，其中一位13歲，年紀最小的妹妹最引起她的興趣，說：「因為佢好似我啲補習學生，令我好想take care佢。」Yanny也讚嘆現在小朋友的成熟：「比起我13歲食緊雪條嘅時候成熟好多。」

Yanny好專心睇參賽名單資料。（林迅景攝）

近日有傳游學修將會單飛離開「試當真」的消息，游學修的女朋友Jessica回應：「呢個就交畀佢自己講囉，我都唔方便代佢講啦，由佢把口講好啲。」