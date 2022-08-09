41歲內地男歌手被爆報細數呃女上床　揭連騙四女感情退出娛圈

現年41歲的內地男歌手小魂，因辨識度高的音色演唱過動畫《全職高手》和霹靂布袋戲《霹靂驚濤》的主題曲而廣受樂迷喜愛，然而近日卻爆出形象斯文的他涉嫌「報細數」背住正印女友連環欺騙多名女子的感情，飽受網民負評下隨即宣布退出娛樂圈。



內地男歌手小魂宣布退出娛樂圈。（網上圖片）

微博用戶「senko醬」日前連環發文控訴小魂多宗罪，包括訛稱自己1988年出世、隱瞞有女友事實溝女和抵毀拒絕自己的女性是雞，暫時已經知道包括自己在內有四名被騙感情的受害女子：「一次又一次的原諒，這次對19（歲）的女孩子下手，無法再忍！」

小魂被爆涉嫌「報細數」背住正印女友連環欺騙多名女子的感情。（微博：@senko醬）

與小魂已戀愛兩年的Senko心碎地直叫對方做人渣，又公開過去兩人的戀愛證據，以及多個小魂多處溝女的私信和錄音：「我與小魂19年12月份在一起，在這期間，他有女朋友(女A)(我並不知情)，他跟我交往之後冷暴力女A分手了，但卻在跟我交往半年之後又去撩女A。在我跟小魂交往9個月後，女A找到了我對時間線，我才知道他追我的時候還在跟女A交往，當時我們3個人都約出來對質了，他一開始甩鍋給女A說是女A主動。」

小魂曾經送戒指向Senko示愛。（微博：@senko醬）

Senko公開兩人的戀愛證據。（微博：@senko醬）

她坦言自此之後患上了嚴重的雙向感情障礙，需要食藥控制病情，後來卻發現他「不小心」偷食她一個認識的朋友，但在小魂又跪又氹之下又再次原諒了對方：「結果就是這麼巧，我有一天隨機一刷，刷到了出現了女C的直播間，我看到了那個熟悉的頭像。 直覺告訴我，這個女C可能被盯上了。 於是我要到了女C的聯繫方式，一問，好傢伙，果真是。 19歲的女孩子都不放過嗎？？」

Senko收到其他被騙女子的私信。（微博：@senko醬）

Senko亦公開自己與小魂的對話，然而得到的回應卻是「我從來沒有說我自己沒錯吧，我對你我是錯了，我對她怎了我還要道歉？」（微博：@senko醬）

Senko亦公開自己與對方對質的對話，然而得到的回應卻是「我從來沒有說我自己沒錯吧，我對你我是錯了，我對她怎了我還要道歉？」，令她心碎無比，決意與其他受騙的女生將他的惡行全部公開：「張亮（小魂原名），我從來沒有質疑過你對我的感情，你深情但卻不專一，你愛我但不影響你也喜歡別的人。我也不能勉強你改，你改不了了，我也等不了你用一輩子來給我承諾了，太疼了，一次不忠百次不用，這已經……第三次了。多行不義必自斃，發這篇文章的目的，是提醒別的女孩子不要上當受騙了，不要跟我一樣傻。」

小魂現年41歲，卻表示自己於1988年出世。（微博：@senko醬）

事件曝光後，小魂在微博發文公開道歉，並宣布自己將會退出娛樂圈：「就此『小魂』這個人宣布退出娛樂圈，其他平台帳號也會陸續關閉，工作方面不會再接任何新的合作，舊的已完成和進行中的會履行合約發布，給大家造成的困擾我再次表示抱歉。」