亞視大埔廠房被入稟要求清空物業　執行董事：進入法律程序

傳亞洲電視有限公司（ATV）廠房地皮將被收回。



亞洲電視有限公司（ATV）自2015年因欠薪問題而不獲續牌，其間多次傳出財務危機，直到2016年4月牌照期屆滿，結束於香港本地的免費地面電視廣播頻道，58年免費電視台歷史正式結束，更曾被傳媒稱為「亞視執笠」。幸而2017年由危轉機，經收購後亞視推出OTT平台網絡電視服務，轉型為網上電視平台也推出了「AMM心動娛樂」平台，成功引起熱話。

亞洲電視有限公司（ATV）出產過不少經典劇集和節目。（網上圖片）

近日再傳出因為ATV大埔廠房將被地皮持有方「香港科學園」收回，其實早在兩年前就曾經有新聞報道，指亞洲電視停止電視廣播方面的運作，兼容許其他公司佔用大埔工業邨的廠房，經營借貸、紡織等生意。此舉違反了雙方協定的地契條款，所以香港科技園入稟高等法院要求亞視清空物業、支付過380萬元的額外費用以及需要作出賠償。原告（香港科技園）向被告（為亞洲電視有限公司）發律師信，表明原告有權收回物業。

亞洲電視有限公司（ATV）有近60年歷史。（資料圖片）

翻查報道，亞視位於大埔工業村的廠房曾於2020年年底舉辦多次招商活動，向參觀者推銷與虛擬貨幣有關的挖礦服務。 當時負責管理大埔工業邨的香港科技園公司也曾向傳媒表示，會就此事進行調查。《香港01》就收地事宜以電郵向香港科學園查詢，暫時未獲回覆。

亞視執行董事Jonas Chan和「亞視一姐」阿儀。（資料圖片）

亞視執行董事Jonas Chan接受《香港01》訪問時，表示亞視ATV財政穩健。對於阿儀被拖欠薪金的傳聞，他回覆：「之前曾經發生過拖幾個月糧，但係係好耐之前，而且已經清晒，而家應該唔會拖糧。」他解釋指，每位亞視員工的支薪都不一樣，說：「每個同事人工都唔一樣，都係底薪再加Job咁計。」

亞視執行董事Jonas Chan回覆指亞視財政穩健。（資料圖片）

有關亞視大埔廠房，亞視執行董事Jonas Chan表示將會與香港科學園傾談租務事宜，說：「呢個問題都約咗科學園傾。」有關收回地皮的傳聞，他回答：「進入咗法律程序，唔可以講太多。」他也透露，亞視正計劃進軍東南亞市場，而且他個人亦希望今年再舉辦亞洲小姐選舉，就算大埔廠房真的被收回也不會影響節目製作，說：「ViuTV都冇自己廠房啦。」他亦透露，就他個人而言未有取回免費電視牌照的打算。