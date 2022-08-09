亞視一姐阿儀被拖糧　避忌回應：點解你哋咁八掛？

有傳亞洲電視（ATV）將再次坎入財政危機，據兩年前新聞報道，亞洲電視有限公司於大埔的廠房因為涉違反地契而遭香港科技園公司入稟要收回地皮。最近再傳出亞視財政不明朗，更出現拖欠藝人薪酬的情況。



據知有不少亞視藝員被拖糧、甚至無糧出，就連「亞視一姐」之稱的亞視藝人薛影儀（阿儀）都有份，她接受《香港01》電話訪問，被問到拖糧傳聞，她回答：「唔知6，7月出咗未。有時拖好耐，有時拖幾個月。之前亞姐都停(辦)咗幾年，唔知係咪有問題。」之後就表示有事忙掛斷了電話。

相隔約半小時後再次致電薛影儀（阿儀），阿儀就支吾以對並說：「之前出咗啦，呢啲嘢公司決定。唔知呀，你唔好問呢啲，公司會處理。」問到近來工作情況時，阿儀就承認最近幾個月工作量的確減少了，說：「少啲啦。」

經理人林寶玉和薛影儀。（陳順禎攝）

問到會否擔心亞視結業令她失去「飯碗」時，阿儀就回答：「唔擔心。」之後記者再致電阿儀，詢問她最近一期的出糧情況，阿儀就顯得頗為避忌稱：「呢啲唔方便講，點解你哋咁八掛？」有指薛影儀（阿儀）亞視6和7月份的薪金還未發出，她回覆：「係呀，係呀，我唔講呢啲啦，係咁啦。」然後就掛斷了電話。

薛影儀落選「亞姐」，反而因為突出的形象而爆紅。（影片截圖）

而阿儀的經理人林寶玉（Connie）接受《香港01》電話訪問，就表示她與亞視的關係尚好，而且也有準時出糧，說：「暫時我就冇乜問題。」問到近月出糧事宜，她直言：「我冇check喎，冇刻意睇。」是不是每個月出糧呢？林寶玉就表示相關事情須保密，說：「合約條例，唔方便透露。我係按工作比例出糧，都OK嘅。人工都滿意，同埋我本身有side business，都唔擔心。」她直言沒考慮過亞視財困的傳言。被問到薛影儀（阿儀）的出糧情況，她則表示不清楚，說：「呢個係會計部負責。」

「亞視經理人」林寶玉（Connie）。（IG圖片）