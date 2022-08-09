Kanye West發文慶祝前妻Kim與男友分手　特地P圖惡搞男方「死訊」

美國真人騷名媛Kim Kardashian跟饒舌天王老公Kanye West離婚後，極速搭上年紀比自己細13年的諧星Pete Davidson，可惜兩人被爆於日前（6日）分手，戀情只維持9個月。其實自Kim公開新戀情後，前夫Kanye的瘋狂行為一直都成為外界關注的焦點。Kim宣布分手兩日，已經沒有更新Instagram很久的Kanye終於發文，慶祝兩人分手，更特別P圖宣布Pete的「死訊」。

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今日（6日）外媒驚傳Kim與Pete日前已分手，結束9個月戀情。（Getty Images）

已經沒有更新Instagram很久的Kanye終於發文，慶祝兩人分手，更特別P圖宣布Pete的「死訊」。（IG/@kanyewest）

Kanye曾多次在社交平台惡意攻擊Pete，今年3月更借新歌《Easy》MV中的黏土動畫來疑似恐嚇對方。歌詞表示要毆打Pete Davidson，在黏土動畫中Kanye將對方綁架，捆綁兼用膠袋笠著Pete的頭部，運送到荒野後，Kanye將Pete在沙上拖行，折磨一番後將他活埋生葬，只剩頭部外露，然後再將玫瑰花栽種在頭部旁邊的泥土中。

Kanye早前被拍得與酷似前妻Kim的新歡結伴去看NBA。（Getty Images）

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