李泳豪與台灣女友拍拖兩年結婚恨做爹地　已徹底放下舊愛楊思琦

李家鼎細仔李泳豪於2011年與拍拖9年的楊思琦分手，當年因為女方的背叛令他經歷情傷，翌年他雖然與洪天明舊愛、中韓混血兒Miki有過一段情，不過戀情只維持了好短時間，之後他便一直單身。直至兩年前李泳豪再次談戀愛，終於有女朋友的他走出了舊愛楊思琦的陰霾，與新歡Agnes Lin拍拖。

據悉，任職寵物美容師的台灣女友Agnes賢良淑德且懂得行奶奶政策，深得「未來奶奶」施明的歡心，她又會於社交網為「未來老爺」李家鼎的自家品牌宣傳，相當識做。有指Anges已融入男友家，儼如一家人似的。李家鼎對Agnes也十分滿意，大讚對方是好女仔，好識尊重老人家，李家上下亦都對Agnes讚不絕口。而李泳豪亦曾表示自己已視Agnes為結婚對象，最快今年計劃拉埋天窗。今日有報道指李泳豪決定入紙申請結婚，與Agnes拉埋天窗組織幸福家庭。

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他受訪時坦言之前的情傷始終會對他有影響，有時思想會比較負面，而他女友Agnes就好正面，可以給予他正能量。他又大讚Agnes思想成熟，工作人勤力，性格腳踏實地，最重是女友給他一種好實在的感覺，彼此相處得好舒服。他直言已徹底放下舊情走出陰霾，如今已遇到對的人，也希望婚後盡快有小朋友，好想做爹地。他又透露父親得知他要結婚都好興奮，身邊朋友同事亦紛紛送上祝福。

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