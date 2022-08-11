戀愛Staycation︱參賽者票走玩家人選　ViuTV一張截圖自爆結果？

ViuTV真人騷《戀愛Staycation》第二季與第一季玩法相同，八位參賽者中隱藏一位「玩家」。昨晚（10/8）播出的第13集講到參賽者要一人一票投選心中的「玩家」，得票最多的人要立即離開大屋。眾參賽者得知消息後反應不一，有人冷靜以對，有人則非常激動哭訴：「我以為大家係真心朋友」。正當觀眾看得投入、努力分析誰是「玩家」時，殊不知ViuTV的一張截圖疑似自爆結果，令網民無奈表示：「又自爆…」。



參賽者要一人一票投選心中的「玩家」，得票最多的人要立即離開大屋。（影片截圖）

第13集的尾聲，八位參賽者各自來到投票的房間，節目組問各人是否有「玩家」人選。「A0」Thomas說：「我唔想揀人」、經常需要MeTime而顯得不太合群的Sunny表示：「我唔係玩家，但我諗唔到邊個係玩家」、跟不同男生都非常合拍的Catrina指：「我有兩個人選」、純真幼稚園老師芝芝激動哭訴：「我以為大家係真心朋友，我以為大家都會相信呢度冇玩家」。

Jacky十分冷靜指：「我唔會話好唔開心同傷心，因為我哋唔係會唔見」、鍾情Cyrus的Hei Hei表示：「如果我懷疑嘅唔只一個咁點算」、「中央暖爐」Cyrus：「我覺得佢好似好多嘢都收收埋埋，好多都唔肯講呀玩遊戲嗰啲」，而洛妍則眼泛淚光指：「都會有啲嬲，覺得點解要咁做，而我知道我哋唔做得啲咩」。

點撃睇8位參賽者的反應及ViuTV疑似自爆：

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參賽者投放真感情，觀眾同樣看得緊張投入，紛紛從蛛絲馬跡競猜誰是「玩家」，但ViuTV節目表中的一張截圖就疑似爆出被投走的參賽者。在第15集「表白日」的節目Cap圖中只出現7位參賽者，正正少了被一致認為不太合群的Sunny，網民因而推測出被投走的人就是Sunny，並無奈指：「ViuTV又自爆…」。

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