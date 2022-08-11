羅家英與汪明荃奉行AA制生活爆：我住醫院幾十萬，她沒有給我錢

阿姐汪明荃和羅家英的愛情故事相信大家都並不陌生，二人於1988年合演《穆桂英大戰洪州》時相遇並相戀，直到2019年才決定結束20年愛情長跑，正式註冊結婚，雖然他們到60多歲才結婚，但就認為「晚一點也沒關係，只要最後跟你一起就好」。二人結婚13年一直非常恩愛，羅家英接受內地媒體訪問時就談到與阿姐金錢觀，更坦言二人財政獨立，一直以AA制的形式去生活！

家英哥昨日（10日）為阿姐慶祝農曆正日生日，非常有愛！（IG/@wang_liza）

羅家英直言：「我們是財政獨立，她賺的是她的，我賺的是我的，我就每個月給多少家用就算了。（出去旅行，這個錢是你出還是你們倆一人一半?）一人一半。（這個算那麼清楚啊？）也不算那麼清楚，比如吃飯是你的，住房是我的，租車是我的，大家沒有什麼。因為我住醫院幾十萬，她沒有給我錢，我就不貪她的錢，都是我自己給的，她住醫院也是她自己給的，大家分開。」而羅家英亦坦言賺得沒有阿姐多：「我說我錢沒你多，你出雞我出醬油，我的醬油沒有你的雞多，所以你不要在我那個裡邊拿錢，我不會給你的。」

網民都羨慕二人的婚姻金錢觀！（IG/@wang_liza）

二人從未惹來閒言閒語！（IG：@wang_liza）

據知，阿姐除了與羅家英自住西貢銀綫灣的三層高獨立屋外，投資有道的她亦持有現市值3800萬的廣播道尚御中層單位、市值1800萬的廣播道嘉柏園低層單位，及現市值2800萬的柯士甸道Grand Austin，相信阿姐單單是物業資產已超過2.5億。

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