通靈之王｜凶宅真實案件超心寒　女高官被菲傭亂刀斬至血肉模糊

由梁思浩主持的《通靈之王》，於昨晚（10/8）選出通靈之王，最後三強Depp師傅、裸泳及慧慧需要接受終極考核來奪取通靈之王的寶座。最後回合，三位需要透過節目組提供的單位資料與住所佈局片段，以通靈去還原凶宅發生過的駭人命案。最後裸泳憑出色的表現一致獲得梁思浩及四位玄學顧問的認可，成為通靈之王。

最後三強Depp師傅、裸泳及慧慧需要接受終極考核來奪取通靈之王的寶座。（節目畫面）

翻查新聞及網絡資料，節目所提及的凶宅所發生的真實案情原來比想象中心寒。上述兇案發生於2009年6月，外傭被揭發在跑馬地大坑道一個單位亂刀斬殺女僱主，而死者竟然是建築署女高官紀燕林。

凶宅的客廳。（節目畫面）

有指紀與菲傭發生爭執，菲傭持菜刀襲擊紀，紀一度負傷欲逃離現場，惟被拖回客廳亂斬過百刀。看更聞淒厲呼救聲報警，警員破門入屋，竟見紀血肉模糊伏屍客廳，內臟溢出，脊椎更被切斷，死狀極為恐怖。

（節目畫面）

警員到場發現菲傭反鎖在主人房，破門入內後眼見她滿身鮮血，呆坐一角仍目露兇光。其後菲傭向警員表示：「我係驅魔人（I am exorcist!）」菲傭在警誡下對調查案件的探員指，僱主紀燕林對自己很好，但間中會因煮的食物不合口味而責怪自己。她續指每次紀責怪自己後，晚上睡覺會看到對方化身女巫做獻祭儀式，更打開自己的頭蓋吃其腦袋。

凶宅的主人房。（節目畫面）

菲傭直言經常聽到已故丈夫跟自己對話，丈夫指紀燕林將會成魔，所以要先下手為強將對方殺死，並聽從丈夫的指示動手。最後菲傭一直收押小欖精神病中心，經過專家檢驗後，認為她在犯案前兩個月開始已患有精神分裂症，經常有幻覺，至今仍有精神錯亂，並建議她接受無限期的治療。