MIRROR演唱會｜Stanley公開花絮照　直認感迷失：跌入一個小漩渦

上月底男團MIRROR紅館演唱會發生嚴重墜屏意外，一塊巨型的屏幕在演唱會中途墮下，壓在台上的舞蹈員李啟言（阿Mo）身上，令其頸椎爆裂，至今仍然留醫深切治療部。MIRROR演唱會亦隨即終止，成員邱士縉（Stanley）的社交平台，早前被指已經取消關注公司，令人不禁令外界引起聯想，Stanley後立即發文指是誤會。

阿MＯ李啟言與COLLAR成員So Ching（蘇芷晴）拍拖多時，一直高調曬愛。（IG@momo.lky）

近日阿Mo爸爸李盛林牧師發代禱文指阿Mo已經醒來，並且能夠清晰對話，事件令人終於放下心頭大石。Stanley今日（11日）晚上在社交平台發文：「沉澱了一段時間，呢段日子好容易跌入一個小漩渦，會不停問為何會這樣？為何會是我們？如果這樣會怎樣？很多很多個為什麼，很多很多個如果但沉澱下來，或許這正是一個考驗給我們，叫我們要更強大，叫我們要更團結，叫我們要更互相保護彼此。所以我相信我們 12+24會更強大地，會更團結地，一起站上舞台再次揮舞！」

Stanley今日（11日）晚上在社交平台發文 (IG@stanleysc_)

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相信是因為阿Mo終於醒來令大家心情都可以舒緩，Stanley亦在文中感謝大家的愛護及支持，雖然未能逐個人回覆，但都發文勉勵大家，令一眾鏡粉放下心頭大石。