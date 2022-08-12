MIRROR演唱會｜鏡粉寫公開信大鬧魯庭暉龜縮　要求三日內開記招

MIRROR的紅館演唱會嚴重事故發生接近兩星期，事件震驚香港娛樂圈，雖然12子先後在社交媒體上報平安，但是ViuTV及MakerVille一直保持沉默，仍未就事件公開回應，欠傷者、表演者以及公眾一個交代。令一眾鏡粉感到怒氣，更聯合出了一封公開信。

鏡粉寫公開信。（網上圖片）

昨晚（11/8）MakerVille的Instagram專頁中遭到多個鏡粉洗版，這群鏡粉分別發布同一封致魯庭暉的公開信，信中指他們對MakerVille的做法相當失望，認為魯庭暉於醫院當天的發言有避重就輕之嫌，之後又停止更新公司社交媒體帳號。他們更以「龜縮」去形容MakerVille方面的做法，指12子成為管理層擋箭牌，令一眾鏡粉心痛，因此他們促請MakerVille於三日內宣布召開正式記者招待會，分別要向受傷的舞蹈員、意外當晚在場的公眾、因演唱會腰斬而未能入場的觀眾正式道歉，其次是交代公司對所有涉事傷者的賠償方案，最後是交代是次演唱會中所有勞工是否得到合理保障，以及一切相關事宜。

MakerVille的Instagram專頁中遭到多個鏡粉洗版。（網上圖片）

最後，信中又寫道假如魯庭暉要引咎辭職亦於事無補，假如真要離任亦必須在完成善後工作，最後有貼上MakerVille在官網上寫下的願景，又指出希望魯庭暉仍然記得這些承諾，就別讓宣言成為謊言。

點擊下圖看鏡粉的公開信：