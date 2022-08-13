蘇皓兒正式離巢邵氏兄弟　4月突然被官方撤出新劇有跡可尋

「宅男女神」蘇皓兒（Chloe）在2020年憑無綫電視劇集《那些我愛過的人》裏飾演「姜子優」一角，獲觀眾關注，同年加入邵氏兄弟成為旗下藝人。之後，再參與《金宵大廈2》演毀容女兒，演技獲觀眾注目及讚賞，而人氣急升！原本備受力捧的她，在今年4月突然被官方撤出新劇《下流上車族》，非常可疑，原來她剛在上月與邵氏兄弟完約，結束兩年的賓主關係！

蘇皓兒（Chole）在2008年參加校花校草選舉，之後以模特兒身份出道，20歲成為女子組合As One成員之一，被稱為新一代氣質女神。（IG/@chloe_so）

蘇皓兒在劇集《那些我愛過的人》裡飾演「姜子優」一角，因短髮形象突出而獲觀眾關注，同年加入邵氏兄弟成為旗下藝人。之後，她在她在《金宵大廈2》單元「雙魚」中，首次擺脫甜美形象，出演爛面毀容女「渺渺」一角，更在劇中被伍詠薇虐打，非常有挑戰性！所以，當她被官方撤出《下流上車族》時，不少網民都感到非常震驚，而當時蘇皓兒經理人回覆指：「我哋只係好早期嘅時候有聽講過話有角色留咗俾Chloe，但一路都冇再update過，我哋冇主動拒拍，應該只係TVB內部安排。」

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直到7月，蘇皓兒與邵氏兄弟完約，蘇皓兒經理人承認消息並回覆：「同邵氏合約完了，現有不同工作交由公司斟洽，稍後有其他工作安排再向外公布。」至於問道經理人合約是否太陽娛樂文化是，她稱：「係，但現時公司已改名為昇陽娛樂。」