曾志偉清水灣獨立屋望銀綫灣全海景　曾傳以1億賣出勁賺25倍

由鄭裕玲（Do姐）、周奕瑋及鄭衍峰主持的TVB節目《樓價有得估》以樓價為主題，與嘉賓玩問答遊戲。在日前播出的一集中，由郭子豪、黃嘉樂對戰宋宛穎、梁凱晴，當中更曝光了謝賢與狄波拉位於西貢相思灣的舊居及「獎門人」曾志偉位於西貢清水灣的獨立屋！



嘉賓要估謝賢同曾志偉的單位邊個更貴。（YouTube影片截圖）

片中所見，曾志偉的獨立屋樓高兩層，連天台共2300幾平方呎，而外面的平台花園目測有2100平方呎，雖然在拍攝時仍在裝修未完工，但可見大屋採用日式設計，大面積使用木製傢俬及原木色地板，營造出溫馨感，整體感覺簡潔簡約，採光十足，更可望到無敵海景，景觀一流！

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2020年曾有報道指曾志偉以約1億元賣出持有的西貢彩濤別墅。（視覺中國）

據知曾志偉在1988年以404萬元買入該單位，大屋是位於西貢清水灣的彩濤別墅洋房，早於1986年落成的彩濤別墅規模不算大，全屋苑只有20幢洋房，可望到銀綫灣全海景，景觀相當優美。2020年曾有報道指曾志偉以約1億元賣出持有的西貢彩濤別墅，單位實用面積1,789平方呎，成交呎價約5.6萬元，帳面獲利達9,596萬元，勁賺近25倍，不過據知該物業並未有在市場上公開放售，有傳由屋苑另一名業主購入單位，但未能作實。而除了曾志偉外，汪明荃亦是屋苑的住戶，她於1987年以293萬元購入一幢洋房，並自住至今。

點擊下圖逐格睇Liza姐三層高獨立屋：