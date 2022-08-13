馬國明原來係超級媽寶 被陳敏之爆出糧用阿媽戶口

陳敏之近年將個人YouTube Channel 搞得有聲有色，人緣極好的她最近就請來視帝馬國明做嘉賓，一向內斂的馬國明就表示圈中只有3位要好的異性友人，唐詩詠、譚小環和陳敏之。而馬國明和陳敏之憑劇集《下一站彩虹》合作而認識，至今已超過廿年，感情非常好！而陳敏之更踢爆馬國明私下更是一名媽咪，是「離晒譜嘅孝順」！

馬國明首次上YouTube Channel！（影片截圖）

二人非常老友！（影片截圖）

對於「離晒譜嘅孝順」，陳敏之就解釋：「我記得嗰陣你係俾晒啲錢你媽咪，你出糧呀，個戶口都係媽咪戶口。（聯名。）係囉，我應該冇記錯，佢咩都話俾我聽係媽咪，媽咪買衫、媽咪買袋，媽咪媽咪媽咪……（懶得煩啫）有一次放飯，佢突然拎咗個銀包仔出嚟畀錢，跟住係隻龜嚟，個散紙包係隻龜。（一半布一半皮，你知唔知你嗰陣幾大反應，哇，咁醜樣嘅！）係呀，我直情驚訝！你知我心直口快，同你唔使掩飾，之後佢好認真同我講『我媽送俾我㗎！』我即刻話Sorry，Auntie，我覺得佢好孝順，媽咪送咩俾佢係人哋眼中唔靚，但係佢眼中好靚。（其實我都係順手。）」

離曬譜咁誇張？（影片截圖）

馬國明經常會提到媽咪！（影片截圖）

至於被陳敏之問到從影而來，有沒有哪一部劇是後悔接拍時，他稱：「第一集，Opening嗰集已經幾乎係冇外景，全部都係個廠度拍，你諗吓係幾冇錢拍。（其實拍唔拍都得？）係呀，呢啲調返轉頭諗不如返屋企訓覺好過。（好想知係咩劇。）好難講㗎喎。（幾多個字？）4個字。（時裝定古裝？啲衫厚定薄？）啲衫都多，成套都冇咩外景。（大家諗吓係咩？我真係諗唔到。）

究竟係邊套？（影片截圖）

咁睇嚟真係。。。（影片截圖）