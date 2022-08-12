師傅七都識唱笑會｜七仙羽爆曾被男人拋棄　開騷為普渡嫖客

七仙羽（七師傅）舉行的《師傅七都識》唱笑會今晚（12/08）首場！現場除扣埋防疫規定的入座限制，入座率都有近9成。開場前，七師傅更親自開咪「溫馨提示」，叫去廁所的觀眾埋位等開騷，還不忘提示大家追蹤她的IG，說：「記得follow我IG，行運一條龍。」



開場七仙羽（七師傅）先以Blackpink勁歌熱舞登場，跳足5分鐘，其後在黑幕即場換衫，化身成印度西施唱跳唱，獲得全場熱烈的掌聲。

師傅七都識唱笑會。（葉志明攝）

七仙羽（七師傅）解釋今次開騷的原因說：「有個男人CEO追我，佢話：『你老老實實話我知你係咪北韓派嚟嘅特務。』認就白頭到老，唔認就分手。我就認我係啦。佢就話分手。我妖你啦，𡁻完鬆。呢個就係男人分手藉口。咁我身心靈受傷，周圍朝拜佛，仲開咗間佛堂，樓下就一樓，但係日日樓下就係男人女人叫聲。」

師傅七都識唱笑會。（葉志明攝）

七仙羽（七師傅）續說：「不如take action去，着到好靚去樓下企。有客就問我幾錢啦，我話免費。個容話：『吓免費？咁上去啦。』我話未，你聽我念經先。佢話念咩，我話大悲咒。呢個方法幾好，啲男人聽我念完啲男人都走晒。我朋友話你咁樣唔係辦法，所以我就嚟九展普渡眾生。因為呢度好多嫖客，呢度一隻，呢度一隻！你唔使望啦。」惹來全場大笑。

師傅七都識唱笑會。（葉志明攝）