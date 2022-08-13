白色強人II｜唐詩詠角色被鬧爆自私不合理　與馬國明再分開惹民憤

無綫劇集《白色強人II》昨晚播出的第15集講述蘇怡（唐詩詠飾）與唐明（馬國明飾）這一對當年相遇在卡拉OK房而結緣的往事。劇中已懷有唐明的BB 4個月的蘇怡，在這集再次獲安排出勤處理大型事故意外的傷者，期間被一名傷者踢開，蘇怡頓時失平衡被鐵枝插穿背脊，大量出血，需即時做手術，且是由唐明親自為她操刀並順利完成了手術，然而蘇怡腹中的BB卻不保。

兩人相遇在K房。(影片截圖)

蘇怡之前一直隱瞞自己有BB的消息，是打算在聖誕節給唐明一個驚喜，劇情講到唐明聽到蘇怡的留言，得悉做爸爸後十分開心興奮，可是隨即卻要處理蘇怡的手術，並決定讓蘇怡接受人工流產。如今失去了BB的傷痛亦令這對情侶又再一次分手。

不少網民看完這集都鬧爆蘇怡這個角色，其實早在她之前明知自己懷孕後，仍然游繩落山救助愛滋病人那時開始，已經有不少網民留言指劇情安排不合理。網民對於她一直隱瞞懷孕的消息大感不解，甚至鬧爆編劇亂寫一通，只是純粹為了煽情而做，又直指蘇怡這個角色令人討厭。

兩人又再分開。(影片截圖)

網民留言：「呢一對完全唔邏輯, 大肚又通知人, 仲要做埋D咁危險性場面，編劇犧牲咗唐詩詠個角色」、「蘇怡這角色好討厭，懶偉大咁，咁緊張個BB，就唔好逞強，分手都好，放過唐明。」、「討厭同一類悲劇的劇情！相愛卻要理性？無啦啦就分手？完全吾合邏輯的愛情故事！明顯為下一個對象作無畏的鋪排！睇到心累吾想睇！醫生再理性都不會不顧自己及肚內BB安危，明顯over晒！編劇不如直接寫佢犧牲左，好過玩完愛滋又話插鐵。令人反感！」

對於網民怪責蘇怡人設自私，監製羅永賢就為蘇怡解畫表示蘇怡其實沒有怪到唐明救她而不救個BB，只係她一見到唐明就會想起失去了的BB、會記返起所有的傷痛，所以她才選擇分開，或者給些時間大家冷靜吓。