譚詠麟獲新藝城之友提早慶生　「金像女神」原型鄭文雅激罕現身

譚詠麟（校長）即將迎來72歲生日，日前他就透露一班新藝城之友就提早為他慶祝，包括麥嘉、黃百鳴、曾志偉、泰迪羅賓，同場更有1979年香港小姐冠軍鄭文雅，並寫道：「昨天早午晚都有人和我提早慶祝生日，尤其是晚上能和新藝城之友敘舊更是難得！」

生日快樂！（微博照片）

80年代，石天、麥嘉、黃百鳴、施南生、曾志偉、泰迪羅賓及徐克組成「新藝城七怪」打造不少經典香港電影，比較熟知的有《最佳拍檔》、《開心鬼》、《英雄本色》、《倩女幽魂》等等。後期他們因創作理念不同，各自為戰，7位在影壇的地位都舉足輕重！

陣容強大！（微博照片）

而鄭文雅更是傳奇的港姐之一，她當年當選冠軍後則在任期內與麗的電視簽約，更在卸任後第二日即轉投麗的，舉動曾引起一時轟動。2016年，她在接受車淑梅訪問才透露跳槽的原因：「我不喜歡當時無綫某些高層，而我覺得留下來會對自己有危險。」她又指與工作上的合作無關，而是因為當年自己年紀尚小，不懂保護自己。她亦不願再提所涉及的人和事，更表示︰「那人雖然已不在無綫，但他現在還在（世）」。

鄭文雅Keep得非常好！（微博照片）

鄭文雅在麗的時期深受力捧，主演過《出線》、《四口之家》、《少年黃飛鴻》等經典劇集。在人生最青春的階段，她用了10年時間拍戲，經歷過80年代香港電影業的黃金時期，拍過《何必有我》、《飛躍羚羊》、《異鄉故事》等電影佳作，連現時香港電影金像獎獎座的女神造型，都是臨摹自鄭文雅的身形，風光一時無兩，絕對是真正的「金像女神」。之後，她開始鑽研高爾夫球、攝影、陶瓷和書法，不斷努力下成為了香港高爾夫球協會第一個華人女子高爾夫球教練，多年來教出不少得意門生。目前62歲的她Keep得非常好，在聚會的照片中亦非常耀眼！