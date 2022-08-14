林利台灣妻爆離婚後再控訴遭男人暴力相向　男方流淚哭說不捨之情

55歲林利與年輕14載的台灣老婆陳貞均（Erin）結婚3年，由當初的公開放閃曬恩愛，到最近多月屢傳婚變。而在上月，Erin在兩人的結婚周年紀念日之後，就在facebook發文表示她已答應要簽字離婚，並寫道：「我祝福你～雖然給不了你要的！但至少我讓你自由了！謝謝你！來過我的生命裡～我永遠愛你！」。而Erin日前就突然發文指有男人在她家發酒癲，更把她的手機掟向牆壁上，掟出了一個洞，她又嬲爆留言：「暴力相向的男人真的是受夠了！」

林利與前妻Erin此情不再。(Erin facebook)

Erin之後就轉發了一篇千字長文，內容大意是「一個男人不能保證婚後讓她幸福，就別娶......一輩子很長，生兒育女，經濟現實，是需要兩個很愛很愛的人互相扶持面對的，試問如果你面對是一個沒這愛的人你會想看她一輩子、走一輩子嗎？你不會、也不想。如果你沒這愛她，就別糟蹋人家、別娶人家、別害人家。不是嗎？」她還加上hashtag「#女人不好當呀」。至於林利日前就發文抒發對亡母的恩念之情，並tag了Erin，寫道：「繼續走著，想媽媽，不知不覺的打電話給妳…忘了妳已經走了，今天也流淚，不知道真的為甚麼、不知道甚麼了。」

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