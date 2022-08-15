開心無敵獎門人｜阮兆祥逆襲暗串曾志偉矮　林盛斌飲醉酒被搣乳頭

《開心無敵獎門人》昨晚（14/8）兩位「元祖獎老」的王祖藍和阮兆祥再度回歸，但並不是客串做「獎老」，而是與李思捷、商天娥及鄺文珣組成「福祿壽隊」。另一邊的「大玩特玩隊」有林盛斌（Bob）、林秀怡、周志康、楊潮凱及朱智賢，睇陣容就知一定好笑。



曾志偉搣林盛斌乳頭。（《開心無敵獎門人》截圖）

經典遊戲「開心無敵燈燈燈」也是笑料十足，「獎門人」曾志偉叫眾人擺出「飲醉酒的醜態」時，裹不忘揶揄曾經醉酒鬧事的林盛斌（Bob）：「呢題你一定識！」林盛斌（Bob）也不負眾望，直接將衣反轉蓋着頭，並說：「飲醉酒嘅行為冇得解釋。」曾志偉見林盛斌（Bob）露出肥腩還上前拍了拍阿Bob的肚腩，又搣了阿Bob的乳頭，場面好笑又滑稽。

阮兆祥暗串曾志偉矮。（《開心無敵獎門人》截圖）

王祖藍姿勢滿分。（《開心無敵獎門人》截圖）

之後曾志偉出題「如果你做獎門人會點？」阮兆祥就雙腿張開坐在地上，王祖藍直接飛奔到觀眾席旁，躺在扶手上。「獎門人」曾志偉問阮兆祥的姿態是什麼，他就回答：「朝早起身揭開被一睇，點解兩隻腳短咗咁多？」答案精彩到令全場拍爛手掌。之後曾志偉又走去問王祖藍，王祖藍就回答：「冇，一提到做總經理，冇假放，冇休息，冇自由就慘啦。」曾志偉聽完答案還作狀要一腳走王祖藍。