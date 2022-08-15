《哈利波特》作者J.K.羅琳譴責揮刀襲擊者　收極端分子死亡威脅

全球暢銷小說《哈利波特》作者J.K.羅琳（J.K. Rowling）不時於Twitter發表個人意見。本月12日《撒旦詩篇》作者拉什迪（Salman Rushdie）在紐約州演講時，在台上被人揮刀襲擊，身中十多刀，J.K.羅琳同日在Twitter譴責行兇者，指事件讓她感到不適，卻引來巴基斯坦伊斯蘭教極端份子阿齊茲（Meer Asif Aziz）留言回應道：「不用擔心，下一個輪到你」。

J.K.羅琳再次收到死亡威脅。（GettyImages）

J.K.羅琳收到死亡威脅後立即報告給社交媒體，惟獲通知指阿齊茲未有違反規則。J.K.羅琳深感不服，引述Twitter的規則質問指規矩列明不得對個人及一群人實施暴力，以及禁止美化暴力，亦不得威脅或宣揚恐怖主義。雖然Twitter不受理，J.K.羅琳昨日（14日）透露警方已介入事件。

點擊下列圖輯睇死亡威脅帖文：

這並非是J.K.羅琳首次收到威脅，近年她發表性別認同的言論陷入歧視風波，更被指具跨性別恐懼症，遭跨性別族群呼籲抵制，三位人士到她家抗議，曝光其家中地址，亦因此收到不少死亡威脅。

J.K羅琳是全球暢銷小說《哈利波特》作者。（Getty Images）

《哈利波特：神秘的魔法石》電影海報。（imdb）

點擊下列圖輯睇《哈利波特》相關圖片：

+ 14

同場加映：「蜘蛛俠」湯賀蘭宣布刪App暫時退出社交網絡：令我精神困擾