蔡一傑難忘90年代四川登台粉絲到酒店樓下通宵守候︰畢生難忘

「草蜢」成員蔡一傑接受內地電台《麗人麗語》訪問，入行逾30個年頭的他難忘90年代在四川登台，有內地粉絲深夜在酒店樓下通宵等候高呼，為見偶像一面，蔡一傑指這件事令他畢生難忘，他說：「嗰陣唔興相機，好難影一幅相......佢哋純粹想攞個簽名呀，見吓你，好窩心，到而家都歷歷在目。」



殿堂級組合草蜢。（黃國立攝）

談到個人生活，問蔡一傑多不多朋友，他坦言以往比較多，但如今許多朋友都結婚生仔，話題總是圍繞家庭生活，令蔡一傑難以參與。不過蔡一傑感恩擁有成功的事業和一班愛戴他的粉絲，他曾受訪笑言是上天委派他下凡間娛樂大家，他接受《麗人麗語》訪問時透露，原來是相士之言，他說：「以前有個相士話，你係上天派落嚟嘅神仙嚟嘅，派你落嚟係要你做呢啲工作，你仲要係識跳舞嘅神仙，佢真係咁講。」

草蜢大騷胸肌與半裸男dancers跳舞。（梁碧玲攝）

蔡一傑不迷信算命，但他認為被指為神仙都頗有趣，而蔡一傑自小已無師自通識跳舞和唱歌，他說：「我以前冇學過跳舞、冇學過唱歌，而你點解無端端就會識呢？我就係一個識跳舞嘅神仙，我落嚟凡間做表演，做Tour。」主持人麗麗亦稱讚他在九十年代云云巨星中能夠突圍而出，確實是靠天生靚樣、觀眾緣以及音樂才華，對相士的說話深感認同。

草蜢大騷胸肌與半裸男dancers跳舞。（梁碧玲攝）

草蜢2017年紅館騷。 (陳順禎攝)

蔡一傑又直認上天好錫自己，他表示：「上天畀咗一啲禮物我，我需要付出一啲我嘅嘢去換取都未定，要畀好多愛戴我嘅朋友好聽嘅音樂同舞步，亦都可能因為咁，所以佢話你唔准拍拖、唔准結婚㗎。」他坦言年輕時曾因感情生活單薄而不開心，「以前唔開心，點解我冇嘅？點解人哋有，我冇嘅？但問返自己，你都有好多人哋冇嘅嘢啦。」

蔡一傑如今則看淡了，他說：「如果十樣嘢，十樣嘢都俾晒你，咁咪你玩晒。」他坦然接受「針冇兩頭利」以及「永遠有啲嘢你缺嘅。」他坦言睇通這件事後比以前開心許多。