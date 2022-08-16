白色強人II｜郭晉安近十年眼神演技超強　六套戲每次都有唔同感覺

郭晉安近年做過不少奸角，今次在《白色強人II》終於比較正直，不過他的眼神依然很凌厲，感覺總是有點奸詐。在第一輯《白色強人》，郭晉安在劇中飾演充滿自信的腦科醫生兼副院長，他貪權並堅持醫改，希望後世都覺得由他創造了另一個世界，而他在劇中亦不是露出「奸樣」。

《白色強人II》郭晉安唔係奸角，但個感覺都好奸。（《白色強人II》劇照）

在2018年，郭晉安在《再創世紀》也是奸到出汁，不過未算最勁，其實郭晉安在TVB近10年做過不少奸角角色，有4部劇都展現出他的「奸樣」，各有層次，令不少網民大讚。

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另外，有網民有討論《白色強人II》劇中的女演員，原來不少都是靚女或女神級人馬，所以為劇集的女演員排了一個排行榜，但竟然有人超越張曦雯！

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