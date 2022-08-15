宋仲基宋慧喬婚房丟空5年升值兩倍　男神坐擁4物業達近3億

宋仲基和宋慧喬通過《太陽的後裔》戲假成真，2017年更宣布結婚。可惜這段童話婚姻僅1年8個月就破滅，就連原本打算入住的新婚房也從來沒有入住過。有指大屋5年間已升值兩倍，同時公開了宋仲基名下的物業，可見他財力驚人。



宋仲基與宋慧喬的婚姻僅1年8個月就宣布離婚。（網上圖片）

根據韓國傳媒報道，宋仲基2016年11月購入位於首爾龍山區梨泰院洞一別墅，當時的購入價為100億韓元（約5,970萬港元）。大房共有5層，包括地下3層及地面2層，面積達約10,670呎。雖然別墅自購入到裝修後從來沒有人入住過，但丟空5年後早已升值兩倍，估計已升至200億韓元（約1.2億港元）。報道更列出了位於附近，面積約6,200呎的別墅現時市值達230億韓元（約1.4億港元），因此猜測宋仲基的豪宅有機會已升值至500億韓元（約2.9億港元）。

宋仲基與宋慧喬的新婚房丟空5年後，估計已最少升值2倍。（網上圖片）

除了新婚房升值兩倍外，宋仲基坐擁的另外3個物業也備受關注。宋仲基現時居住在位於漢南洞的「Nine One Hannam」，單位現時市值約95億韓元（約5,680萬港元）外，他亦曾以150億以上韓元（約8,960萬港元）購入位於清潭的名牌豪宅「ETERNO清潭」，IU也是鄰居之一。

宋仲基現時居住在「Nine One Hannam」，玄彬也是業主之一。（網上圖片）

宋仲基同時擁有名牌豪宅「ETERNO清潭」的單位，入住的都是財力的象徵。（網上圖片）

宋仲基在韓國至少擁3個物業外，他亦曾於2019年12月以288萬美金（約2,200萬港元）購入位於美國檀香山阿拉莫阿那海邊的豪宅。有指宋仲基將大屋用作度假之用，由於連接著名的威基基海灘，因此樓價再對較昂貴。宋仲基的美國豪宅位於位於40層高的大樓內，飽覽一眼無遺的海景，而且保安及私隱度極高。

宋仲基吸金力極強外，他最少坐擁近3億港元的物業。（網上圖片）

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