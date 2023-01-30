宋仲基再婚！英國女友Katy Louise Saunders已懷孕雙喜臨門

37歲韓國男星宋仲基去年年底承認與年長一歲的英國女友Katy Louise Saunders蜜運中，今（30日）突然親自在官方fanclub宣布雙喜臨門，將和懷孕中的女友拉埋天窗：「正在辦理結婚登記的路上。」



宋仲基宣布婚訊。（starnews）

宋仲基在fanclub發長文向粉絲親自宣布喜訊：「今天我想和大家分享我人生中最珍貴、最幸福的約定，所以這樣向大家問好。我發誓要和一直在我身邊支持我、互相珍惜、一起度過珍貴時間的Katy Louise Saunders小姐一起度過今後的人生。她有一顆善良的心，熱情地度過了自己的人生。 是令人尊敬的賢明帥氣的人。多虧了她，我才能成為更好的人。我們自然而然地夢想着建立一個幸福的家庭。為了遵守彼此的約定，我們付出了很多努力，真心感謝的是我們倆之間也一起找到了寶貴的生命。還有今天以深厚的信賴和愛情為基礎，為了開始作爲夫妻的生活，正在辦理結婚登記的路上。」他又感謝一直以來珍惜自己的所有粉絲們，又承諾今後會帶着更大的責任感和熱情的翅膀，作為一個人，亦作為一個演員努力飛得更高。

宋仲基所屬公司相關人士透露表示：「宋仲基和Katy Louise Saunders將會舉行婚禮，但時間還未定好。」

宋仲基在fanclub發長文向粉絲親自宣布喜訊。（網上圖片）

宋仲基於剛過去的boxing day（26/12）驚喜認愛現年38歲的英國女友Katy Louise Saunders，再次展開一段姊弟戀。早在9月舉行的《APAN Star Awards》上，宋仲基就公開放閃道：「感謝親愛的Katy」。Katy亦火速遭網民起底，被揭是英國演員，多年來活躍幕前，曾參演過不少電影及電視劇，且不乏性感演出，其中在電影《蠍子王5：靈魂之書》入面就曾以超性感三點式上陣；在《Ho Voglia Di Te》中也有裸露上身的戲份，並與男演員在沙灘上親密接觸；另外在2006年短篇電影《SONO IO》中亦有大尺度露點鏡頭。

宋仲基早前和英國女友面對媒體接機拍攝時，身穿情侶裝的兩位相當大方面對鏡頭。（影片截圖：取自YouTube／뉴스엔·NewsenTV·KOREA Entertainment news）

宋仲基上月認愛後不久，就被網友爆料曾經見過宋仲基跟一個外國女演員一同到婦科，再加上宋仲基又正式與Katy認愛，而且女友被拍到的時候都穿著寬鬆衣物，懷疑女方其實已懷孕，對此，所屬經紀公司HighZiumStudio在第一時間作出回應：「沒打算回應懷孕傳言。」其他媒體當時則是取得「除了他們在交往的事實外，私領域的部分難以確認」。

網友翻出宋仲基疑與新歡Katy同場畫面。（網上圖片）

韓國網上論壇曾瘋傳Katy已有一名10歲大女兒，韓媒甚至挖出了疑似她懷孕時的陀B照片。根據韓媒《OSEN》報道，Katy於2012年3月在義大利出席公開活動時，被拍到挺著大肚子的照片，相中她身穿連身長裙加外套，無論前看側看都明顯見肚，看上去就是一個孕婦的身形，疑似是懷孕了，目測孕肚應有5個月以上。而她在翌年亦恢復Fit爆身材，因此有網民揣測她在2012年生過BB，有關她曾產子的傳聞不斷流傳至今。

點擊睇Katy疑似孕照：

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