TVB收視報捷齊升　《白色強人II》升0.6點《痞子殿下》高收21.4點

早前TVB表示不再公布三台收視令不少人都感到失望，但今日（15/8）TVB就發放出新聞稿，例出多個王牌節目、劇集的收視成績，其中《東張西望》、《愛·回家之開心速遞》、《痞子殿下》、《開心無敵獎門人》等成績也相當理想。



《東張西望》收視理想。 (節目截圖)

無綫翡翠台上周（8月8日至14日）收視持續強勢，根據CSM媒介研究及Adobe Analytics收視資料數據顯示，上周一至周日翡翠台由劇集、綜藝到資訊等多個節目，在黃金時段的跨平台直播收視，均錄得逾21點（136萬觀眾）。其中資訊節目《東張西望》為收視最高節目，周二一集最高24.5點（159萬觀眾），較上周升1.5點。當日《東張西望》分別報道涉及民生議題之網傳魚檔出售標價六千元的本灣海黃花魚，節目請來李家鼎細談野生黃花魚價格高昂原因及報道有業主在青衣買入以為有3.65米特高樓底住宅，收樓後卻發現樓底低於預期，懷疑被誤導。

Jeannie陳瀅與周嘉洛，因為拍攝劇集《痞子殿下》成為好友並傳出緋聞。（IG@kalok_）

劇集方面，長壽處境劇《愛·回家之開心速遞》保持增長，最高收視23.8點（154萬觀眾），升0.3點；《白色強人II》最高收視21點(136萬觀眾)，升0.6點，《痞子殿下》保持高收視21.4點（141萬觀眾）。周日晚8點半播出由曾志偉主持的《開心無敵獎門人》，最高收視24點（156萬觀眾），較上周升1.1點，李思捷主持的《思家大戰》，昨晚播出第二集，黃美棋帶領「哈比隊」，成員包括︰杜穎珊、鄺潔楹、黃婧靈同陳欣茵，對戰吳偉豪5父子，最後「哈比隊」獲勝，最高收視22點（142萬觀眾），較上周升1.4點。