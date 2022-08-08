TVB再出最新收視《獎門人》報捷 最高一刻有148.5萬觀眾
撰文：黃梓恒
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無綫（TVB）今日又再出最新收視！由李思捷主持新一輯的《思家大戰》，昨晚（8月7日）9點半在翡翠台首播，跨平台直播收視最高為20.6點（133.8萬觀眾），較上一輯首播高出2點。晚上8點半播出由曾志偉主持的《開心無敵獎門人》，最高收視22.9點（148.5萬觀眾）。
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劇集方面，上周新推出的古裝喜劇《痞子殿下》最高收視21.8點（141.3萬觀眾），緊接播出的劇集《白色強人II》，隨着情節進入戲肉，收視最高20.4點（132.6萬觀眾），較首周高出0.9點。資訊節目《東張西望》上周保持平穩，最高收視23點（149萬觀眾）。而長壽處境劇《愛·回家之開心速遞》上周有驚喜，最高收視23.5點（152.5萬觀眾），升0.9點，成為上周收視最高之節目。
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