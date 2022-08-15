網民在留言叫So Ching快退團　Winka秒回「8-1=0」

自上月底男團MIRROR演唱會發生嚴重意外後，COLLAR成員活動亦同樣減少，早前成員出席電台活動亦缺蘇芷晴（So Ching）一人，因為So Ching一直在醫院照顧因為演唱會而受傷的男友李啟言（阿Mo），最近更有傳So Ching會退出COLLAR。

So Ching連日來亦有更新IG限時動態為阿Mo打氣。（IG/ @soching_nat）

今日（15日）COLLAR一本月刊拍攝封面，封面由8人一同拍攝，雜誌一出就有不少粉絲擔心這本會成為絕響。因為早前一直有傳So Ching因為不滿公司在演唱會的安排而「爆seed」，在社交平台轉載網民怒罵公司的帖文，再加上So Ching的社交平台已經取消關注公司等帳號，所以有這樣的傳聞。

So Ching就在IG Story轉貼一篇寫上「DANCER果然都係藝術家，要經歷過死亡先至會紅」的文章。（IG/ @soching_nat）

點撃睇網民怒罵ViuTV：

該專頁亦寫道：「每叫一次花姐加油，VIU加油都係對逼迫dancer，多一份支持，都係對傷者踩多一腳」。（IG/ @yes_you_areright）

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So Ching的社交平台已經取消關注公司等帳號：

So Ching已取消關注公司MakerVille。（IG截圖）

今日在網民在COLLAR隊長沈貞巧（Gao）的社交平台留言：「So Ching快退團」，So Ching隊中好友陳泳伽（Winka）立即留言：「8-1=0」並轉發到自己的限時動態指：「可以不愛，但不要傷害！」而蘇雅琳（Ivy So）及邱彥筒（Marf）亦馬上轉發Winka的發文，以行動力證COLLAR少一個人都不行。