Marf邱彥筒@COLLAR被捲入虐畜紛爭　獲邀親身抵狗場釋除公眾疑慮

COLLAR成員Marf（邱彥筒）曾任職獸醫護士，不時於Instagram轉發有關動物的帖文，非常關心小動物，不過近日Marf卻因轉發帖文被捲入拯救遺棄和流浪動物機構及其前義工的紛爭中。



Marf熱愛小動物。（IG@_marifemarife_）

救助被遺棄和流浪動物機構KAS（Kelly Animals Shelter，香港關愛動物庇護之家有限公司）日前於Instagram出聲明，稱由8月起頻頻受到前義工誹謗，KRS被指控虐待及私藏小狗，而Marf轉發了該前義工的帖文，令KAS聲譽受損，KARS聲明指：「香港女子團體Collar 的Marf 小姐於不知真相情況下轉發貼文，使Kelly Animals Shelter 蒙受甚多攻擊及公眾壓力，場主與一眾義工不得不抽更多時間處理，使狗場營運大受影響。」

KAS希望邀請Marf到狗場視察是否有虐待動物的情況，更懇求Marf轉發帖文前先深思，聲明指：「Kelly Animals Shelter 十分感謝Marf 小姐對流浪動物的關注，深悉Marf 小姐是熱心流浪動物的公眾人物。現正對Marf 小姐作出邀請：歡迎Marf 小姐能於百忙中抽空親抵Kelly Animals Shelter 體驗本機構工作及探望狗狗，盼能釋除公眾疑慮。此外，亦懇求Marf 小姐能於轉發針對流浪動物機構的貼文前萬望三思而後行。」KAS表示已向該前義工發出律師信。

KAS指Marf在不知真相的情況下轉發帖文，令它蒙受公眾攻擊。（IG@kellyanimalsshelter）

被指誹謗KAS的Instagram用戶「report_kas」亦隨即出Post回應，指KARS利用名人轉移公眾視線，文中表示：「很遺憾KAS聲明當中用極大篇幅針對為我地轉發嘅名人，但未見就有關地獄房及被困毛孩的影片及錄音解釋。希望KAS能勇於正視自己嘅問題，正視場內毛孩嘅衛生同健康問題，而唔係不停搵無辜對象做箭靶，轉移視線。」「report_kas」澄清該前義工僅屬爆料人，並非「report_kas」的管理人。

另一邊廂被指誹謗的「report_kas」呼籲KAS切勿用名人轉移視線。（IG@report_kas）

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