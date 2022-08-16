MIRROR演唱會｜姜濤原定出英文歌攻海外市場　因事故叫停延期

上月底男團MIRROR演唱會發生事故後，12位成員的工作全部暫停，早前MakerVille更公布MIRROR停工兩個月，而原本安排好的工作，均需要改期或取消，令MakerVille全盤計劃被打亂。MIRROR成員除了工作暫停外，連身心都承受著沉重的打擊，亦需要時間來復原。

有指MakerVille有意把MIRROR推向國際化及打造成最強男團，所以已經預先安排姜濤及Anson Lo 接拍台劇《超感應學園》，後再安排姜濤到美國拍攝電影《我的天堂城巿》，更安排了MIRROR全員於本月到日本參加音樂祭《SUMMER SONIC 2022》。但發生事故後，MIRROR已經宣布辭演音樂祭，令衝出國際最後一步時卻步。消息指，姜濤除了到美國拍攝電影外，更準備灌錄一張英文唱片，為MIRROR成員率先開拓海外市場。據知今次的唱片會由SONY負責發行，因為SONY主攻歐美市場，姜濤這張唱片原本打算在9-10月推出，但因為MIRROR演唱會的嚴重事故後，計劃需即時抽起發行無期。

《Summer Sonic》宣布MIRROR將缺席日本音樂祭的演出。（IG/@summersonic_official）

MIRROR近年不論在廣告、商演及演唱會等都吸金不少，成為最有強勁的吸金王，但因為事故發生後所有活動都需要延期，有指今次的事件，令MIRROR成員損失過千萬。

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MIRROR演唱會主辦方MakerVille及大國文化昨日（15日）被粉絲追撃多日後，終於交代受影響場次門票的退換安排，但仍然不獲粉絲賣帳，認為MakerVille行政總裁魯庭暉需交代演唱會事故的原因及情況等。

MIRROR演唱會 | MakerVille公布退票安排 9月可申請退款