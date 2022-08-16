王浩信陳自瑤傳已正式離婚結束11年夫妻關係　女方要治療負面情緒

王浩信（Vincent）與陳自瑤（Yoyo）於2011年11月結婚，翌年4月誕下女兒王靖喬，近年兩人屢傳婚變，甚至關係破裂，然而雙方從未有公開正面回應有關傳聞。今日（16日）有雜誌封面報道，指Vincent與Yoyo已正式離婚，結束將近11年的婚姻關係。有指Yoyo要因此而要接受另類療法抒解負面情緒，至於Vincent則寄情工作，主攻內地市場發展。報道又指Vincent更大展拳腳開經理人公司，簽約曾代表香港參加奧運劍擊運動員余繕妡。

Vincent與Yoyo在結婚初期經常夫婦檔出現公開場合，亦不時在社交網放閃，可是至近年卻多次傳出婚變的消息。有傳是因為Vincent異性緣極佳，與多位合作女星傳緋聞而影響了夫妻關係。而Vincent與Yoyo近年不但沒公開放閃，即使難得同場也不會合照，而且各自的社交平台也沒分享對方的照片，不禁令人揣測兩人婚姻亮紅燈，甚至關係決裂。

王浩信於《萬千星輝頒獎典禮2020》憑《踩過界II》再度成為最佳男主角兼大馬視帝，他在台上激罕公開向太太Yoyo致謝，可是Yoyo卻被鏡頭捕捉到她毫無表情零反應，即被指黑面。到Yoyo於奪《萬千星輝頒獎典禮2021》奪得女最佳配角致謝時，表示「多謝所有屋企人」但就沒有提Vincent的名字，她之後於IG發長文寫得獎感言，也沒有提及丈夫，夫妻關係撲朔迷離。

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