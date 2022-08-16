陳自瑤王浩信屢傳分訊回顧情路　結婚日「8條1」無助一生一世

8月16日有報導指陳自瑤王浩信正式離婚，二人將共同撫養10歲女兒王靖喬。（視覺中國）

8月16日有報導指陳自瑤王浩信正式離婚，二人將共同撫養10歲女兒王靖喬。其實近年二人多次傳出婚變消息，周刊封面一出外界似乎不感意外，對照昔日新婚不時曬恩愛，感覺無限唏噓。

王浩信陳自瑤當年選在2011年11月11日早上11時「8條 1」大旺日舉行婚禮。（視覺中國）

兩人08年因拍攝《野蠻奶奶大戰戈師奶》結緣，陳自瑤與年輕兩年的王浩信馬上打得火熱，拍拖3年在2011年奉女成婚，女兒靖喬翌年4月出世。拍拖及女兒出世初期，二人不時出雙入對曬恩愛，看著對方眼神都充滿愛意。當年他們選在2011年11月11日早上11時「8條 1」大旺日舉行婚禮，但婚前兩日王浩信被爆瞞未婚妻YoYo婚前試愛，更被影到親自接送Cammi謝芷蕙到其家中逗留逾5小時，凌晨5時Cammi殘爆離開，幸得Yoyo力撐婚禮始繼續進行。

兩人08年因拍攝《野蠻奶奶大戰戈師奶》結緣，陳自瑤與年輕兩年的王浩信馬上打得火熱，拍拖3年在2011年奉女成婚。（IG：@chenchiyiu）

但男方婚後桃花似乎愈來愈旺，先後與多位拍檔如黃心穎、江嘉敏、蔡思貝等傳出緋聞，有指另一婚變導火線，是2018年王浩信以3千萬元購入清水灣單位，但並非送給太太YoYo，傳是男方感覺婚姻再難維繫多買一間住宅日後居住。兩人近年漸行漸遠猶如陌路人，每每Yoyo有新帖文外界都會關注王浩信有否讚好。陳自瑤出席劇集《那些我愛過的人》的宣傳活動時，表示自己除對與王浩信的婚變傳聞感到煩厭外，更直言自己不想被冠上「王浩信太太」的稱號，只想觀眾記得她是陳自瑤便好了。

王浩信與陳自瑤（Yoyo）結婚逾10年，近幾年也沒有像以往般上傳合照 （IG：@vincentwong07）

2021年1月在《萬千星輝頒獎典禮2020》王浩信再封帝，竟激罕多謝陳自瑤，但Yoyo表情如黑面成經典一幕，及後在社交網亦只分享當晚造型，隻字未提老公得獎一事。今年8月初Yoyo接受《香港01》訪問時，有提及不清楚內地工作的王浩信何時回港，但知道對方是希望在內地發展：「呢啲都知道，佢依家或者嚟近都喺內地拍劇，但長遠啲就未溝通。（阿女有冇話想見佢？）有嘅，佢哋都有Keep住講電話。」

王浩信留言祝賀陳自瑤39歲生日，陳自瑤卻直接跳過。（IG：@chenchiyiu）