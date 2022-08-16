就是青春｜林躍翰曾玩《造星》指訓練不同　洪韻騏讚炎明熹好勁

由余詠珊旗下製作公司「好好製作」及香港開電視聯手打造的選秀真人騷《就是青春》今日（16/8）舉行記者會，18位參賽者首次會見傳媒並上台逐一自我介紹。一眾女參賽者中，兩位同為19歲的余逸暳（Bethia）及洪韻騏（Wincy）就已率先為開電視劇集唱宣傳歌，Wincy更被視為大熱兼炎明熹勁敵。她們接受訪問時否認贏在起跑線，Bethia說：「一個比賽大家都有自己魅力，每個人擅長嘅嘢都好唔一樣，但都係一支強心針，有機會入錄音室，學識咗點錄歌、咬字。」至於被外界視為炎明熹勁敵的Wincy就非常欣賞對方，更大讚Gigi好叻女：「佢一唱出嚟就係好唔同感覺，係一個好勁嘅歌手，但我同佢都會有唔同嘅地方，希望比賽期間大家都聽得出同留意多啲我。」



（左）余逸暳（Bethia）及（右）洪韻騏（Wincy）已率先為開電視劇集唱宣傳歌。（葉志明攝）

《就是青春》耗資2千萬 余詠珊望為開電視取五點收視：好用心

男賽者就以分別貌似胡鴻鈞和林家謙的林躍翰（John）及康志維（Edmond）最具話題性，二人無論是樣貌、身形、服飾以至神情均與Hubert和家謙非常相似，他們接受訪問時表示身邊朋友都認為似樣，John亦因而得到與Hubert合作拍攝跳舞片的機會，而其他參賽者更會直呼Edmond做「家謙」。兩位亦曾參加《全民造星》，John說兩個節目最大的不同是在訓練上：「《造星》可能太多人關係，就少啲比賽前會有唱歌跳舞嘅training，通常係每一round嘅時候進行，呢個係最大嘅分別。」Edmond同意並補充：「《造星》一嚟就要排好晒隻舞。」節目以新人騷形式拍攝，他們無懼在鏡頭前表現最真實的自己，亦笑言應該沒有黑歷史給網民翻出，Edmond以天然呆tone說：「以前參加比賽走音」，John笑指：「以前啲學生相。」

（左）林躍翰（John）似胡鴻鈞及（右）康志維（Edmond）則似林家謙。（葉志明攝）

同場加映

就是青春｜大熱19歲洪韻騏成炎明熹勁敵？ 一文睇晒18位參賽者