任晴佳年滿18歲　媽咪琦琦宣布正式出道成「中國香港新生代模特」

任達華與名模老婆琦琦的女兒任晴佳（Ella）一直被封為「最有潛質星二代」，自小遺傳了父母最強基因的她早已在16歲之齡已完成五大一線雜誌《ELLE》、《VOGUE》《COSMOPOLITAN》、《Marie Claire》、《Harper’s BAZAAR》港版封面大滿貫，更成為各大品牌的新寵兒，樣子標緻且擁有9頭身的身形比例的Ella是天生的模特兒，年滿18歲的她就被母親琦琦形容為「中國香港新生代模特」，宣布正式出道，踏入娛樂圈！

Ella正與媽咪琦琦歐遊，經常在IG分享所見所聞！（IG/@ellayamm）

Ella身高達180cm，擁有一雙逆天長腿，媲美母親，連爸爸任達華更曾公開大讚：「囡囡依家仲高過我，遺傳咗琦琦嘅良好基因，腿好長。」他透露女兒對拍戲沒有興趣，反而喜歡模特兒的工作，大讚她：「我覺得佢表現好好！」天生擁有名模氣場的Ella，面對鏡頭表現力十足，無論是表情還是姿勢都可媲美超模，絕對是前途無限！

Ella完全是超模身材。（Instagram@ellayamm）

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而琦琦目前正與Ella歐遊，她更送上女兒的長腿照並寫道：「暑假快要結束，今日來到Sinatra美麗古老的小鎮、這麼美麗的地方、很童話世界，女兒說要是爸爸能一起來就好了！這裡四周都是粉色的房子，而博物館的票子只要1歐元。」

琦琦同樣Keep得好好！（微博照片）

Ella的逆天長腿。（微博照片）