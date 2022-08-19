前TVB主播曾西批香港多垃圾綜藝　炒20年前冷飯抄韓國冇大星撐場

撰文：邱愛霖
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前無綫（TVB）娛樂新聞台主播曾西（Sisi）經常在小紅書拍片分享在TVB工作時的經歷，早前TVB版本的《聲生不息》沒濾鏡和沒修音被網民大讚比內地版真實，曾西拍片親解沒後期加工的真正原因是一台獨大，沒有藝人敢投訴。另外，她又指在劇組擔任茄喱啡期間，梳頭化妝師對她的態度毫不友善，她坦言：「我這輩子是絕對不會再回TVB打工了。」

前無綫（TVB）娛樂新聞台主播曾西（Sisi）不時於小紅書拍片分享在TVB的工作經歷。（小紅書：Sisi曾西西西）

曾西近日再拍片爆料，她透露與TVB的資深編輯聚會期間，談到內地綜藝節目收視插水一事，令她回想起在TVB工作的日子，她說：「我可以掏心掏肺的告訴你，香港也有非常多的爛綜藝。而我當年就是助紂為虐，生產這些垃圾內容的幕後工作人員。」

曾西曬出TVB員工證。（曾西小紅書影片截圖）

曾西做主播前曾任職幕後工作人員，她指當年抱住「今日唔好出事啊，今日早啲收工就好了」的消極心態返工。她透露開創作會議腦力激蕩（Brainstorm）時很少有人會提出新主意，「聽得最多的一句話就是，『咪好似之前嗰個乜乜節目咁囉！』不是炒冷飯，就是翻兜20多年前的爆款模式，就是看韓國當下有甚麼節目可以借鑒一下的。」

曾西指當年在TVB工作環境消極。（曾西小紅書影片截圖）

曾西指倘若有人打算創新，便要負全責，她說：「那這個鍋就等於全在你身上了，拉贊助、攥班底、聯繫嘉賓。」而曾西認為最難搞的地方是香港幾乎沒有頂流明星，她直言：「粉絲經濟不成氣候，所以你很難找到某一個明星就可以撐起你一部綜藝流量的那種人。」

曾西認為最難搞是香港幾乎沒有頂流明星可以撐起一部綜藝節目。（曾西小紅書影片截圖）

曾西指，就算你達成以上所有要求，萬一節目不成功便會遭受同事批評道：「我一早話咗你個Idea唔得㗎啦！」

惟曾西認為，TVB有兩部綜藝節目在「不出錯便成功」的氛圍下脫穎而出，分別是陳貝兒主持的《嫁到這世界邊端》以及方東昇的《尋人記》，曾西稱讚兩個節目都啟發人心和充滿正能量。

點擊下列圖輯睇《嫁到這世界邊端》和《尋人記》節目片段：

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方東昇
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