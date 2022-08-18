無窮之路2 | 陳貝兒上4700米高海拔地區　遇高山反應疑發低溫症

「海拔很高、風景很美。訊號很弱、但意志很強！」由無綫（TVB）新聞及資訊部製作，阮小清監製、岑應編審及陳貝兒主持、一連十集的《華潤集團呈獻：無窮之路II—無價之保》，將於9月25日起逢周四、周五晚10點半翡翠台播映。



陳貝兒指上山遇高溫反應，疑發低溫症。

《無窮之路》第一季叫好叫座，除了內地豆瓣評分高達9.5分外，更先後入選國家廣電總局頒發的2021年度優秀海外傳播作品、獲紐約電視電影節最佳節目敘述組別銅獎與「中國十大紀錄片推動者」大獎；主持陳貝兒更憑藉深入實地取材的奉獻精神，當選為央視「感動中國2021年度人物」及於《萬千星輝頒獎典禮2021》中榮獲「最佳女主持」。《無窮之路II》雖然尚未開播，但在內地已掀起了極高的關注度，截至目前為止，「無窮之路II」在微博話題已衝破9,600萬閱讀量，熱度直逼首季。

除咗上山，陳貝兒今次仲會下海。

今季五人攝製小隊繼續秉持「堅毅不屈」的求真精神，耗時兩個多月走遍內地十多個省市，包括青海省、雲南省、新疆維吾爾自治區、內蒙古自治區、海南省等；從內地最北拍到最南、追尋一則又一則感人而又發人深省的「小人物大故事」；所以《無窮之路II》既是關於守護生態＋捍衛生物多樣性的節目，亦是一個關於人和情的故事集合。攝製隊這次踏上生態修復之路，與觀眾一起見證生態如何因各種原因遭受破壞；政府與一班無私單純的老百姓及年青人、如何召集及集合眾多的「一己綿力」，守護看似遙遠、但卻又與人類密不可分的野生動物、環境生態及大自然。

陳貝兒今次親親大自然，並與不少珍貴野生動物近距離接觸。

為了讓觀眾安坐家中也能恍如身歷其境般感受內地蔚為奇觀的自然生態環境，五人攝製隊今季繼續不怕艱辛走遍大江南北拍攝一幕幕珍貴而又動人的畫面。由於要配合防疫，整個拍攝過程不但前期功夫十分繁複、行程亦因要配合隔離等問題變得緊絀，休息時間少之又少，陳貝兒受訪時說：「很多時候是忙到夜晚，搭乘夜機飛到第二個地方，第二天清早繼續開機拍攝。」除了分秒必爭，大自然給予的考驗，包括連綿狂風暴雪的來襲、零下超低溫VS接近四十度的灼熱高溫、高達海拔4,700米的低氧含量環境，均大大提高了拍攝難度，攝影師及陳貝兒身體狀況更一度響起警號。

對於這次旅程，陳貝兒曾說過：「海拔很高、風景很美。訊號很弱、但意志很強！」

去年，陳貝兒與攝製隊攀爬延綿不見盡頭的天梯為觀眾留下深刻一幕、今季5人攝製小隊除了繼續挑戰「高度」爬天山之餘，更會「落海」潛水種植珊瑚，這些對陳貝兒來說均是新體驗、新嘗試，陳貝兒笑言：「行動很渺小，只希望為生態環境出一分力。我希望透過節目拉近人與自然的關係，讓大家看到國家在保育上下了什麼功夫，也看到那些為生態保護而默默付出的無名英雄。」而確實除了畫面上的震撼，節目中每位主角不約而同展示了人性光輝面，他們無私奉獻、一直不求回報地付出，為了可能只是「一個承諾」、「對朋友的愛」、「對前人的尊敬」以及「一個旁人未必理解的信念」。

陳貝兒說：「每個故事、訪問人物都令我好感動，原來全國各地都有人一直努力堅持、默默守護，先令呢個地球唔太失望。每個看似微小嘅力量，都總有聚沙成塔嘅一日、都喺度發生緊蝴蝶效應！呢個好牽動到我反思，我返到嚟香港之後反問自己又可以為呢片大地做啲咩？」

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