口水多過浪花 | 炎明熹Gigi目標18歲開紅館騷：用一年增值自己

歌手炎明熹（Gigi）從內地拍完音樂節目《聲生不息》回港後即推出新歌《焰》，密鑼緊鼓出席宣傳活動；又要兼顧讀書，行程緊密。Gigi今日（18日）出席商台節目《口水多過浪花》，談及近日被指短短4個月內勁賺近200萬，目標是18歲首次置業，宏遠是買10層樓，Gigi向Do姐（鄭裕玲）承認確有此事，買10樓的目標是受家人啟發，她說：「屋企人覺得要有層樓揸喺度，呢個都轉化成我嘅目標。將人哋嘅目標，當成自己目標，就可以一齊追尋呢個目標。」

炎明熹（Gigi）在學校奪獎，清純校服Look似返個17歲妹妹仔。（聖安當女書院官網）

當Do姐問到為何是10層樓，Gigi表示：「可能佢哋覺得10呢個數字整齊啲。」Do姐聽後頗為驚訝道：「你有冇同佢哋講話：『阿媽，喺香港買一層都難，首期都好艱難呀！』」她又透露想進軍海外樓市：「可能唔同地方都買啲。」

炎明熹與媽媽 (ig@yiminghay)

除了買樓和做好音樂，Gigi希望18歲可以開紅館騷，現年17歲的她想用一年時間自我增值和儲歌。內地回港後的Gigi成熟不少，她坦言細個回港時會不捨得在內地定居的父母，但長大後彼此理解各自有個人生活。此外，Gigi指如今發言前會先考慮別人感受，「會諗呢件事講出嚟會唔會傷害到人呢？」另外，Gigi又認為最近變高了又瘦了，「屋企出面有條天橋，天橋行去商場，我就諗乜原本咁高㗎咩？」

Gigi承認買10層樓是受家人啟發。（IG@do_do_cheng）

Gigi希望未來繼續進修時裝設計或音樂，同好姊妹Chantel（姚焯菲）一樣，同時兼顧讀書和演藝事業，珍惜兩者樂趣。

Gigi上《口水多過浪花》接受Do姐訪問。（IG@do_do_cheng）

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