涂毓麟科大環球商業系畢業入行做歌手　比同學賺少勁多錢冇後悔過

從ViuTV《全民造星》出身的環球唱片歌手涂毓麟（Oscar）修讀科大「神科」環球商業學，去年大學畢業後便專注演藝事業。他曾就讀於喇沙書院，當時在已是香港演藝學院鋼琴系學生，師隨黃懿倫，後來考獲獎學金到英國哈羅公學，並於科大以一級榮耀畢業，學歷非常亮眼。



涂毓麟（Oscar） (影片擷圖)

涂毓麟大學畢業後專注演藝事業，於2018年參演ViuTV選秀節目《全民造星》，後經歌手劉美君推薦簽約環球唱片，去年與Eric Kwok（郭偉亮）和糖妹共同主持無綫（TVB）音樂節目《勁歌金曲》，又偕戴祖儀推出派台歌《我們再不講再見》，今年正式簽約TVB成為基本合約藝人。近日涂毓麟、港姐冠軍宋宛穎（Sabrina）和曾展望北上拍攝由東方衛視及TVB合作製作的公益紀實類節目《加油！小店》。

（左起）曾樂彤、戴祖儀、涂毓麟

涂毓麟日前拍片分享入行心得。他透露有同學畢業後首年便達到了百萬年薪的目標，他說：「我們同學畢業以後都是做投資銀行，或是咨詢公司啊，或者是哪些大企業的，有些工作可能是在畢業之後的第一年已經達到年薪100萬。」

涂毓麟指大學時期做過許多實習，例如在清潔公司任職市場營銷；在四大會計師樓之一的德勤會計師事務所以及私募房地產基金管理公司處理金融事務。

Oscar熱愛音樂。

涂毓麟坦言做一個「小藝人」的收入不多，也多次被問到為何要入行，涂毓麟表示完全是出於熱愛音樂：「我通常都會回答他們一個字，就是因為愛。」而在大學所學以及實習經驗亦有助他在歌手之路的發展，包括溝通技巧以及下商業決定，他說道：「所以我是絕對沒有後悔讀這個科目，以及做了那麼多的實習。」

涂毓麟爆料指有同學畢業後首年便達到了百萬年薪的目標。（小紅書影片截圖）

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