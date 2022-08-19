披荊斬棘2 | 與林峯黐到實笑彈不斷　吳卓羲指兩人友誼好似拍拖

吳卓羲（Ron）與林峯（Raymond）因2004年合作無綫劇集《大唐雙龍傳》相熟，友誼超過逾20年，今次一起參加內地綜藝節目《披荊斬棘2》也令粉絲特別期待。節目於今日（19日）正式開播，兩人一見面就老友鬼鬼，親密無間，向來綜藝感十足的Ron可謂是節目的笑點之一，有他的地方總是笑彈不斷。



Ron與林峯一見面就大大力擁抱。（視頻截圖）

親密無間。（視頻截圖）

到達別墅後，Ron同林峯與先到的鄭鈞、蘇見信打完招呼，便開始你一言我一語，誰也不放過誰，依然火花十足。今次哥哥們需要自己領物資，在別墅的一角整齊擺放著拖鞋、毛巾、牙刷、水樽等，一人拎一個籃，任君選擇。Ron突然笑言：「像不像……」話尚未講完，兩人便會心一笑，他繼續說：「誒，那邊排隊！」林峯還補充道：「剛才拍照也有點像。」似足入獄場景。對此，網友也爆笑不止，紛紛留言道：「反貪風暴4（《P風爆》）+逃獄兄弟2既視感」、「好似就快做監躉」、「再來個黃宗澤三個人能鬧翻天」等。

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其後，林峯同Ron喃喃細語道：「好玩呀，今次，我覺得非常之好玩，而家未開始我已經唔捨得走」，而Ron打趣回應：「咁緊要？！咁我一開始已經諗住走。」非常搞笑，但林峯似乎看穿一切：「你唔會嘅……」

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談起兩人的友誼，Ron表示當年林峯主動打電話邀約自己吃飯，表示「交個朋友」：「林峯是很喜歡朋友的一個人，我跟他認識二十年了吧，《大唐雙龍傳》對於我來說，是一個美好跟辛苦的回憶，這個經歷也算是我們兩個人關係好的其中原因吧，還有很多，不開心過，也開心過，好像我們兩個拍拖一樣，就是男人也有好閨蜜，所以我珍惜這個舞台，我珍惜跟他一起同台演出的機會。」其實演出前，林峯一直在幫Ron糾正普通話歌詞發音，甚至比自己的歌都還記得熟，雖然節目才剛剛播出第一集，但兩人已經時刻黐在一起，林峯笑言：「黏了二十幾年，習慣了，我們的友誼是一輩子的。」