披荊斬棘2 | 60歲杜德偉繼續唱跳　張學友梁朝偉打氣：你已是完美

內地男藝人競演綜藝節目《披荊斬棘2》於今日（19日）正式播出，今季陣容相當豪華，邀請了「亞洲舞王」杜德偉（Alex）參與，作為年紀最大的哥哥，他的唱跳實力比起一班後輩絲毫不輸蝕，首次參與內地綜藝就狀態甚勇，初舞台帶來兩隻首本名曲《情人》、《拯救地球》，一直由深夜排舞至凌晨，非常認真。連兩位多年好友張學友和梁朝偉也隔空為他打氣，令他信心倍增。



杜德偉是節目中年紀最大的一位哥哥。

在親友團打氣環節中，學友一出場便引起全場觀眾與候場的其他男藝人歡呼，其後偉仔的「出現」，更是將氣氛推向高潮，兩人都一致認定杜德偉在他們心目中早已是「完美」的一個，學友更勉勵他在節目中盡情表現自己；偉仔也對他充滿信心：「沒什麼東西需要改變，做回自己吧！」

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初舞台上，杜德偉與李承鉉、方逸倫、張峻寧組成「唱跳組」，他深情演繹一曲《情人》後，即刻與隊友舞動經典歌曲《拯救地球》，並重現當年的經典動作，後台的哥哥們都跟著一起做，場面感人，現埸氣氛high爆！

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其實今次杜德偉是攜帶家人一同前行，有太太和兒子AJ在身邊支持，令他也非常感恩：「家人和朋友的支持對我很重要，信心和動力讓我繼續前行，而自己對舞台的熱愛也希望藉著今次的參與，在節目中可以挑戰一些未接觸過的新東西，好好的享受一次舞台演出旅程。」

出道近40年的杜德偉一直堅持創作自己的音樂，極具個人音樂特色，作為華語樂壇R&B先驅者，不僅有《情人》、《拯救地球》、《無心傷害》、《你在我的愛情裏》等多首膾炙人口的歌曲，他更是在2017年獲得由Billboard Radio親自頒發的“Icon Awards2017”，這也是有史以來首位中國歌手獲得此榮譽。作為演員的他在《第8號當鋪》、《射鵰英雄傳之降龍十八掌》等多部熱門影視作品中，也同樣表現突出，讓觀眾留下深刻印象。即使作為最年長的哥哥出戰，但也難不倒這位身經百戰的全能藝人。