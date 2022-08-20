梅啟明稱兒子患重病急需籌錢醫病　報警稱姪兒鄭姑娘串謀軟禁梅媽

已故歌手梅艷芳的胞兄梅啟明早前入稟高等法院，指控開拍電影《梅艷芳》的電影公司侵犯商標，但遭到法院遭駁回並需支付訟費。法官裁定在電影名稱及宣傳材料中使用「梅艷芳」及「Anita Mui」，只是講述電影與梅艷芳相關，並不構成侵犯商標。另外梅啟明正式註冊的商標類別為金屬品、手錶及珠寶，包括出版、但該申請尚未獲批。法官認為梅啟明不合資格提告，梅啟明表明會上訴。

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今日（20/8），梅啟明在荃灣海濱花園街頭招開記者會，指控姪兒及照顧梅媽多年的近身看護鄭姑娘，軟禁梅媽在海濱花園其中一座住宅大廈內某個單位，企圖阻止他們兩母子見面。梅啟明憤怒表示：「我喺呢度等咗兩日，而且我已經報埋警。我係知道媽媽而家係唔清醒，我懷疑呢個鄭姑娘畀咗啲嘢佢食，搞到佢好多嘢唔記得晒。其實我一路都有搵過媽媽，但佢哋啲電話全部封鎖晒，搵佢哋唔到。尤其呢個鄭姑娘太過奸狗，以前媽媽有同我投訴呢個鄭姑娘，每次陪佢去銀行攞十幾萬生活費時，總會唔見一嚿錢，一嚿錢都成萬。咁所以我好希望透過傳媒及呢度嘅街坊幫手搵搵，將我哋啲電話封所晒，咁所如果有佢哋消息請幫手報案。」

另外，梅啟明急於搵梅媽另一個重要目的是為兒子籌錢醫病：「而家我個仔喺馬來西亞，發現頸附近有不明腫瘤，唔知係唔係癌症，所以我好想搵到梅媽，話佢知個孫而家有事，想籌錢送佢返嚟香港幫佢醫病。」