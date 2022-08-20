陳茵媺復出夫妻檔拍劇　陳豪：如果男主角唔係我個心會哽住

陳豪（Moses）事隔17年再飾演《白色強人2》醫生角色，是他轉投電視圈23年來首次與郭晉安在無綫（TVB）劇集碰頭，也是與馬國明繼《公主駕到》之後事隔12年再合作。陳豪接受雷霆881商業一台《星光背後》專訪，大談今次三大影帝合作，安仔與他都先後成為人夫人父，亦見證與湯洛雯蜜運中的馬國明拍攝期間不停被人催婚：「這次馬明成熟了很多！我絕對有跟他分享成家立室的好處，給他這方面的意見、盡量將自己經驗跟他分享！但有時亦戥他慘，我們一見馬明就催他結婚，但這回事催都無用，到適合的timing避都無得避，他只需埋位。」



阿Mo接受電台訪問大談與Aimee的相處之道。

節目中，陳豪分享了與陳茵媺（Aimee）結婚九年恩愛如昔的秘訣，他直認兩口子從沒吵架：「到現在我都好感恩Aimee在我人生中出現，她是我人生的天使，這天使亦為我帶來數個小天使。我們價值觀家庭觀相近，從沒吵架！意見不合實會有，但我們不會講出傷害對方的話，會先冷靜，之後聆聽對方想法，站回對方立場思考再透明地溝通。」

他亦指多年來兩夫妻每天都會攬攬錫錫、每年必安排一次二人世界旅行：「我深信屋企要充滿愛，那種愛是源自爹哋媽咪，這樣會令小朋友在充滿愛的環境長大。我認為夫妻是一個關係，父母跟仔女是另一種關係，要分開處理，不能總是只顧帶埋小朋友，有時要做番夫妻從前拍拖的事，冇時間、唔習慣都要做，令夫妻間的愛可以繼續燃燒。」

與陳茵媺結婚9年甜蜜如初 陳豪分享維繫夫妻關係秘訣！

阿Mo說多年來兩夫妻每天都會攬攬鍚鍚、每年必安排一次二人世界旅行。（陳茵媺IG圖片）

對於有消息指今年陳茵媺將首度復出拍劇，更會與陳豪夫妻檔上陣拍攝《羅密歐與祝英台》，陳豪於節目中直認不諱：「監製很久之前已想找Aimee，其實她之前為了小朋友推了不少戲，現在小朋友開始長大，而這次是難得的機會及好角色，應該讓她繼續追求一直燃燒中的夢想。我其實不太想情侶檔上陣，但太太這麼久沒拍戲，她第一次復出，如果男主角不是我，我個心會『哽』住囉！哈！其實戲中太多感情戲亦不太好，觀眾沒幻想空間，這次我是做她背後的男人，在Aimee身邊扶助她。」

婚後三年抱三的陳豪，兩子一女已分別八歲、七歲及六歲，問陳豪兩夫妻一起拍劇時誰來照顧小朋友，他煩惱說：「我都唔知點算！都好頭痛！或者到時要找他們祖母、或者我哥哥這些親戚幫手了。」

一家五口幸福甜蜜。（陳茵媺IG圖片）