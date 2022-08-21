陳智燊拍片呻英國物價高昂　每日如廁會感歎：我哋香港真係好幸福

陳智燊（Jason）於2018年離巢後，就孖住老婆宋熙年開設YouTube頻道「SARAH & JASON」，現時頻道坐擁逾16萬位訂閱者，早前Jason就推出節目《JASON在英國》，透過衣、食、住、行等多方面解構英國現時的環境，好讓網民更加了解英國的現況。而在影片中陳智燊就多次抱怨英國物價高昂，就連影片的標題亦有「搭地鐵貴」、「坐巴士貴」、「洗費乜都貴」等字眼。

一個漢堡就索價8.7英鎊（約80港元）。（YouTube/@SARAH & JASON）

首先在飲食方面，Jason到當地一間Burger King用餐，不過單是一個漢堡就索價8.7英鎊（約80港元），為此Jason感到震驚，又直言：「消化唔到。」之後Jason就帶觀眾坐地鐵（Underground），由Hounslow West（豪恩斯洛西站）到White City（白城），單程票價為6.3鎊（約58港元），由於交通費超出Jason的想像，令他直呼：「去坐Uber（網約車）啦！」不過最後他仍然選擇乘搭地鐵。另外，在影片中Jason亦有自駕車輛去兜風，到達目的地後，他就在商場內的停車場泊車，而一小時就要價9英鎊（約83港元），最後Jason因停泊約三小時，要支付27英鎊（約250港元），另外還要加上15英鎊（約139港元）的入城費，所以Jason光是在這方面已經花了42英鎊（約389港元）。

單程票價為6.3鎊（約58港元）。（YouTube/@SARAH & JASON）

整個旅程中，Jason相對滿意的是他所居住的2星級酒店，該酒店每晚的價格為55鎊（約510港元），不過他就非常嫌棄，因為洗手間內的垃圾桶非常殘舊，令他直言：「其實我每朝坐喺馬桶上面嘅時候都會諗，我哋香港好幸福，啲嘢好靚、好有效率，尤其是望住呢個垃圾桶嘅時候，咁殘舊，就連香港嘅兩星級，就算一星級或者無星嘅酒店都唔應該有。」

就在商場內的停車場泊車，而一小時就要價9英鎊（約83港元）。（YouTube/@SARAH & JASON）

片段一出，網民認為Jason在誤導觀眾，刻意向觀眾傳達英國物價高昂的訊息，有人留言表示：「我有畀個like你，本應好期待你在英國拍攝的特輯，但睇睇下真係好似國家任務宣傳片。人哋時薪幾多錢呀？如果將生活費同供樓費用計起上嚟，在英國依然低於香港。」、「呢條影片想呈現英國真實生活，不過完全Fail晒囉，最多只可以反映一個唔太熟倫敦既人係英國旅行既影片」。不過亦有網民感謝Jason的分享，而Jason亦有解釋：「I love London！英國住好舒服，但係想搞下氣氛，就要搵啲嘢講我每一句話倫敦有幾咁好都唔會信，大家唔好太敏感。」

Jason咁樣回應。（留言截圖）

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