盤點十位曾被問價女星 麥明詩：試過有人問我500萬一晚過夜

女星飯局價，幾乎每個年代的娛樂圈都出現，以往是八卦雜誌的匿名新聞，現在facebook,IG發達年代，想與心儀偶像傾計非常容易，亦令女星問價事件更加日日新鮮，每日發生，盤點十位曾公開表示被問價的女星，有人被爆出1200萬吃一次晚飯，亦有港姐軍被問五百蚊可否陪出一次夜街，光怪陸離乜都有，不過最緊要係潔身自愛！

蔡思貝在《Mean Talk》自爆曾被問價，更被開價200萬

蔡思貝梨渦淺笑值20萬

視后蔡思貝一直異性緣暢旺，被問價亦不意外，上年六月她在《Mean Talk》接受阿Bob 、江美儀訪問，就自爆曾被不少人問價，更在節目中公開被問價的信息，信息中的當事人開出20萬，要求蔡思貝陪他一次，更表示若事成，大家不可拍照，拍片、不干擾大家私生活，對方讚蔡思貝梨渦淺笑很有感覺，而蔡思貝當然沒有接受，更覺得是一件趣事，而她更表示最誇張一次，對方出價200萬，但她都不為所動。

江美儀在節目中朗讀蔡思貝被問價的信息。

莊思敏曾被傳出飯局價1200萬。

莊思敏1200萬飯局價？

眾所周知莊思敏家境豐厚，想不到她亦被傳有飯局價，而且價錢冠絕香港女星，高達1200萬，不過是由另一位女星楊埕不小心地公開，事件發生在2017年當時楊埕在社交網絡公開被問價的截圖，楊埕一直在戲弄對方，更說笑開出五千萬，而對方表示最多一千萬，更表示莊XX都是1200萬，於是莊思敏失驚無神躺著中槍，而事後她亦大方回應，表示初時有點介意，亦不知為何傳出，但最後覺得是笑料一則。

點擊睇楊埕被問價截圖：

孫慧雪雖然已是人妻，但依然是不少男仕的女神。

孫慧雪被人出價30萬邀玩視象對話

40歲孫慧雪、雖然已是一子之母，不過每次在IG派福利都吸引男女粉絲給like，當然成為被問價的熱門對象，其實很早前已公開表示經常被問價，2016年她宣傳寫真時表示曾有人出價30萬新加玻幣（折若170萬），邀請她玩視象對話，對方更可預先付一半，亦試過有人出30萬飯局價，不過更瘋狂的是2019年，孫慧雪在FB貼文，有人願意出到1000萬。

孫慧雪真係有圖有真相。

26歲郭奕芯走性感路綫，難怪被經常問價。

郭奕芯被邀去食飯收幾百萬

26歲郭奕芯一向以性感形象示人，曾被七師傅指她狐狸精附身，所以有很多爛桃花，而郭奕芯亦經常被人問價，她上年出席電影開鏡時表示，經常收到問價信息，對方出動幾百萬至天價不等，不過她亦不會所動。

黃婧靈（波波）就算著得超密實，都給人感覺很性感，難怪收很多問價信息。

波波一個鐘收五位數

24歲黃婧靈（波波）絕對是TVB的性感代表，身材出眾是優點，但波波爽朗的性格更吸引宅男，兩年前她在J2節目《後生仔傾下偈》分享自己的被問價經歷，她說：「5位數字心Per hour乜都唔駛做，跟住我啲朋友話不如妳帶去去西隧或東隧都得啦⋯⋯」

馮盈盈對於曾被問價五百蚊表示失望。

馮盈盈曾被問價五百蚊過夜

波波自爆曾被出價5位數一個鐘，而在同一個節目，馮盈盈、麥明詩亦曾公開自己被問價的經歷，麥明詩表示曾人出價500萬，不過馮盈盈就表示：「我試過居然有人inbox問我$500過夜得唔得。」而馮盈盈得知麥明詩有人出價500萬，她表示出價500那位人仕不尊重女性，此時陸晧明再抽水：「起麻出550啦！」

馮盈盈被人問價值500蚊，都想知個訊息係點？

麥明詩被出價500萬，但她只當是笑料。

戴祖儀樣子甜美，不過性格有點麻甩，但亦吸引到人問價。

戴祖儀曾被出價邀去當伴遊有80萬酬勞



27歲戴祖儀性格有點「男仔頭」但原來亦曾被人inbox問價，她表示對方明刀明槍，邀她去台灣遊行，每天有20萬酬勞，一共四日三夜，總共80萬，她亦有將訊息留低，當笑話傳給朋友，更笑指原來自己值20萬。