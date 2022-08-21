羅文紀念演唱會再聽好歌　容祖兒、張敬軒群星雲集致敬樂壇教父

紀念一代巨星、樂壇教父，羅文的演唱會「羅文20傳承·全城紀念演唱會」將於10月15日紅磡香港體育館舉行。



「我哋大家在獅子山下相遇上 」「難得一身好本領」「好歌獻給你 讓我藏心裹 陪伴大家渡過黑暗長夜，我活在歌聲裏」不經不覺為香港人獻上無盡好歌的老朋友羅文已經離開了20年！

1987年無綫電視劇集《成吉思汗》主題曲《問誰領風騷》，由羅文及甄妮主唱。（影片截圖）

在羅文兩位親姐妹及陳淑芬邀請下，一呼百應。容祖兒、張敬軒、泳兒、陳潔靈、陳柏宇、林奕匡、王菀之、鄭欣宜、陳明熹 、歐瑞強、林志美等，一眾羅文的好友、愛徒及歌手都將支持是次演唱會。「羅文20傳承·全城紀念演唱會」將於10月15日在紅磡香港體育館舉行，屆時大家可以這一位樂壇教父、舞台皇者留給樂壇的寶藏。為了紀念羅文，是次紀念演唱會扣除必要開支外，全數捐贈予香港浸會大學作傳理學院演藝助學金之用，十分有意義。

《激光中》當年MV亦是相當創新，羅文戴着七角立體太空式太陽眼鏡，在反光鏡迷宮、舞廳等地方跳舞，引來不少藝人模仿。（MV截圖）

除此之外，「為香港留下最美麗動人的聲音」的社企「好聲」將聯同心光盲人院推出全新有聲書「羅文•好聲」，為長者、弱勢社群、殘疾人士提供樂壇教父羅文的經典金曲，並由鄭丹瑞敘述羅文的精彩一生。這次活動預算捐贈一千至二千本「羅文·好聲」有聲書，等嚟唔到紅館嘅弱勢社群都有機會欣賞到羅文嘅歌聲，今次亦都係首先同心光盲人院合作，今次會眾籌300,000做羅文有聲書。這個活動也得到了趙國雄主席、楊受成博士捐款支持、顧紀筠、許佩詩、施南生的全力支持。

羅文有非常多首經典好歌。（YouTube截圖）