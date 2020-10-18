羅文逝世18周年　憑《獅子山下》《幾許風雨》唱盡香港人心聲

一代歌王「籮記」羅文在樂壇縱橫逾30年，於2002年因肝癌於香港瑪麗醫院逝世，終年57歲，今日（18/10）是他羅文逝世18周年，後輩蔡一傑，以及好友劉培基均各自在Instagram和微博貼昔日合照悼念羅文。

羅文生於廣州，因母親罹患鼻咽癌來港，1946年憑歌唱比賽奪下季軍，並開啟歌藝生涯。

羅文生於廣州，受粵劇迷的母親影響，他在童年已經對音樂產生興趣。其後他因母親罹患鼻咽癌來港，1946年憑歌唱比賽奪下季軍，並開啟歌藝生涯，為黃梅調電影擔任和音歌手，其後更成為林沖和姜大衛等演員的電影幕後代唱歌手，亦曾與肥姐沈殿霞組成「情侶合唱團」飛往東南亞各地登台演出。

羅文曾與肥姐沈殿霞組成「情侶合唱團」飛往東南亞各地登台演出。（影片截圖）

1970年代初，羅文前往日本受訓發展，在當地的歌唱比賽奪下總冠軍，更在1976年憑住主唱日本配音劇集《前程錦繡》主題曲而一砲而紅。《強人》、《激光中》、《中國夢》、《幾許風雨》均是羅文的代表作，《獅子山下》更顯示了香港人於80年代刻苦耐勞、鄰里互助的精神。

羅文一生作風前衛，不但歌曲涉獵多個不同範圍題材，亦曾於1983年成為香港首位拍攝全裸寫真集的男藝人，引來社會熱議，更被冠以「一代妖男」之稱。

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