MIRROR演唱會｜阿Mo有輕微的進展　張敬軒簽名會集千人為阿Mo打氣

上月底男團MIRROR演唱會的嚴重意外中被巨型屏幕擊中的舞蹈員李啟言（阿Mo），因為身受重傷，所以一直留醫深切治療部，經過接近一個月的密集式治療後，終於再有好消息傳出。阿Mo在昏迷10日後甦醒，早前亦接受了多個大型手術，包括已完成呼吸造口手術，阿Mo目前是清醒及可與外界溝通，情況慢慢好轉。

阿Mo父親透露兒子已清醒，能簡單與外界溝通。（IG圖片）

昨日（21日）資深親子及家庭教育工作者羅乃萱代阿Mo父親李盛林牧師發出第4封代禱信，信中透露了阿Mo的最新情況，指阿Mo經過三個星期治療，已經有輕微的進展。李盛林牧師感謝各界傳來問候、治療頸椎受創傷的經驗見證和良方，現階段仍需按醫療團隊的方案，進行不同階段的治療。希望阿Mo的頸椎神經得到重造和康復，晚上不會因身體需要和變化影響睡眠，繼而無足夠精神應付另一天密集的治療。同時希望家人有更大的信心和耐心陪伴他，走這治療和康復之路。

羅乃萱透露了阿Mo最新情況。(fb截圖)

阿Mo的女友So Ching前日（20日）凌晨在社交平台上載之前與阿Mo一同跳舞的片段，並深情留言給阿Mo：「我真係好掛住同你一齊跳舞嗰陣，冇你陪我我冇動力㗎，快啲好番！」每日都會為自己及阿Mo打氣，深情到令人欣賞她的堅強。

而一向關心MIRROR的張敬軒（軒仔），除了在MIRROR演唱會事故發生後，為MIRROR成員及舞蹈員提供援助外，更一直有跟進阿Mo的情況。昨日軒仔在簽名會中，呼籲到場的粉絲一同為阿Mo打氣：「我有一個請求，就係想拍片為傷者打氣，大家一齊叫『阿Mo加油！』」軒仔立即舉機拍攝短片，表示會把短片傳給阿Mo的父母，令人十分感動，打氣聲音震耳欲聾。