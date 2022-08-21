MIRROR演唱會︱阿Mo父發信　三周治療有輕微進展　冀重造頸椎神經

MIRROR演唱會早前發生嚴重舞台意外，其中舞蹈員李啟言（阿Mo）遭螢幕壓中。家庭發展基金總幹事羅乃萱今日（21日）在Facebook轉發代禱事項，信中指阿Mo經過三個星期治療，見到很輕微的進展，現階段仍需按醫療團隊的方案進行不同階段的治療，希望他的頸椎神經得到重造和康復。



▼7月28日晚 MIRROR演唱會巨型屏幕跌下▼



羅乃萱今早在Facebook轉發由阿Mo父親李盛林牧師發出的代禱信，指在這三星期，感激一家可齊齊整整與MO一同面對。

信中亦透露了阿Mo的最新情況，指他經過三個星期治療，見到有很輕微的進展，感謝各界傳來問候、治療頸椎受創傷的經驗見證和良方，現階段仍需按醫療團隊的方案，進行不同階段的治療。

冀睡眠不受影響 有精神應付密集治療

阿Mo父親希望，阿Mo的頸椎神經得到重造和康復，晚上不會因身體需要和變化影響睡眠，繼而無足夠精神應付另一天密集的治療。同時希望家人有更大的信心和耐心陪伴他，走這治療和康復之路。

▼現場高清圖還原MIRROR演唱會「消失的吊環」▼

